La banda di Portico: musica e non solo

Nell’ambito delle varie attività musicali, culturali e sociali, il Corpo bandistico di Portico e San Benedetto ha promosso anche una ‘Giornata ecologica’ per i ragazzi della scuola primaria ‘Ambrogio Traversari’ in programma domani, dalle ore 13.30 in avanti. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con altre associazioni: Lega Ambiente, Auser, Scuola di musica e Banda giovanile ‘Rossini’ e Corpo bandistico ‘Orsini’ di Castrocaro Terme e Terra del Sole, i carabinieri forestali dello Stato e Alea Ambiente, con il patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto. Spiega il presidente del Corpo bandistico di Portico e San Benedetto, Sauro Benedetti (foto): "La banda del nostro Comune, diretta dalla bravissima e giovane maestra Laura Bartolini, è formata da una ventina di musicisti, rinforzata quando occorre dall’aiuto degli amici della banda di Castrocaro e Terra del Sole. Però per avere un futuro dobbiamo dare anche una prospettiva, cosa che si può fare con una scuola di musica per ragazzi, che quest’anno sono 14. Il 28 maggio prossimo terranno anche il saggio di fine corso, guidato dalla maestra Barbara Gurioli di Castrocaro".

Un merito della banda di Portico è quello di coinvolgere i ragazzi in attività musicali, culturali e sociali. Spiega a questo proposito il presidente: "Con i ragazzi abbiamo svolto un corso di primo soccorso, guidato dall’infermiere di Dovadola Alessandro Alessandrini, che è anche un nostro bandista. Il corso sarà ripetuto il prossimo 20 maggio e poi anche per gli adulti". Insomma, la banda di Portico ‘suona vari strumenti’ non solo musicali, ma anche sociali, culturali e ora anche ambientali, "per coinvolgere tutti nella vita della nostra comunità civile".

Quinto Cappelli