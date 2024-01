La Banda recluta giovani leve a scuola

È partito alla scuola media di Galeata il progetto ‘Quando la banda passò’ curato dall’associazione musicale Roveroni in collaborazione con la scuola di via Togliatti, il Comune e la Banda comunale Albertini. Il progetto ha la finalità di sperimentare una didattica strumentale in orario curricolare incentrata sugli strumenti bandistici mirando a sollecitare l’interesse delle giovani generazioni verso lo studio degli strumenti a fiato. "Il corso prevede – precisa il presidente della Roveroni, Vanni Crociani – 12/20 ore di lezione durante le quali la classe viene divisa in sottogruppi, ognuno destinato alle seguenti specialità: clarinetto, sax, flauto e tromba. A giugno, i ragazzi e le ragazze suoneranno insieme alla Banda in occasione di un evento pubblico". Venerdì 12 gennaio il progetto ha preso corpo alla presenza dei 15 allievi (10 maschi e 5 femmine) che frequentano la prima media e con loro i docenti Giorgio Babbini (sax), Michela Rossi (flauto), Massimiliano Lombini (tromba) e Rebecca D’Addiego (clarinetto). Agli aspiranti musicisti sono stati poi consegnati gli strumenti forniti gratuitamente dagli organizzatori. "Voglio ringraziare i ragazzi, i docenti, la banda e l’associazione Roveroni – ha poi commentato il sindaco Francesca Pondini – che hanno creduto in questa opportunità di formare nuove leve da inserire nel nostro corpo bandistico che quest’anno festeggia i 170 anni, puntando sugli strumenti a fiato. Come amministrazione abbiamo creduto subito alle finalità del progetto, finanziando l’acquisto degli strumenti. L’obiettivo è di promuovere con la musica la dimensione della socialità come luogo ideale in cui ogni differenza viene accolta e valorizzata. Un progetto che offre reali occasioni di aggregazione e che mira a contrastare la dispersione scolastica. La speranza è che alla fine del progetto, che ha una durata triennale – conclude – si formi un bel gruppo di giovani musicisti".

