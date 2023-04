La basilica ancora al centro della città

Marco

Bilancioni

Intendiamoci: le attività culturali sono normali, anche altrove, in quella che la città riconosce come la chiesa per eccellenza. E vanno viste positivamente, perché sono una garanzia della sua centralità anche per i decenni a venire. Detto in altri termini: San Mercuriale resterà un punto di riferimento per la comunità, non solo religiosa, perché mantiene intatta la possibilità di raccontare Forlì e la sua storia a ritroso nei secoli. Ai suoi concittadini e, perché no, ai visitatori.

Da un punto di vista pastorale, il vescovo Livio Corazza ha dimostrato più volte attenzione per questo luogo sacro e simbolico insieme: la recente sottolineatura sui 70 anni dalla morte del mitico don Pippo; la preghiera in processione con il quadro della Madonna del Fuoco durante la pandemia; il messaggio alla città nella ricorrenza del santo; fino alla riapertura di oggi.

Corazza deve però coniugare due aspetti: la spinta all’unità delle parrocchie del centro già dimostrata nei mesi invernali (probabilmente inevitabile, e non solo per risparmiare sul riscaldamento) con l’importanza delle singole chiese. Il ‘sondaggio’ lanciato tra i fedeli del centro è un’idea innovativa frutto di una Chiesa moderna e aperta all’ascolto, come la vuole papa Francesco e lo stesso Corazza (lo ha dimostrato il sinodo aperto ieri ai media). Questo fa pensare che, come succede a chi muove i passi su un cammino nuovo e difficile, anche sulle messe la Chiesa forlivese cercherà di trovare il miglior equilibrio possibile. Senza dimenticare San Mercuriale.