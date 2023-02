La battaglia di Edward Perse la figlia sedicenne

Edward von Freymann, fondatore della Fondazione romana intitolata alla figlia Gaia, interverrà domani al liceo Morgagni davanti a centinaia di studenti del classico e dello scientifico per sensibilizzare i giovani alla guida sicura, e cioè a mettersi al volante con prudenza e in assenza di dipendenze da alcol e droghe.

Von Freymann racconterà le drammatiche vicende che hanno colpito lui e la sua famiglia: alcuni anni fa ha subito un grave incidente stradale che gli ha provocato una lesione del midollo spinale e lo ha costretto su una sedia a rotelle; nel 2019 invece sua figlia Gaia, 16 anni, ha perso la vita insieme all’amica Camilla nel tragico incidente di Corso Francia, a Roma, divenuto un noto caso di cronaca. L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto rotariano ’A scuola in salute’, dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzare degli studenti delle prime e seconde classi degli Istituti di istruzione superiore; nel cortile del liceo sarà posizionato anche un pullman della polizia stradale dotato di strumentazione innovativa, che poi sarà visitato dagli studenti. All’incontro saranno presenti, oltre ai dirigenti scolastici Marco Lega e Susi Olivetti, i rappresentanti della Stradale e il presidente del Rotary Club Forlì, Filippo Cicognani. L’opera della ’Fondazione Gaia von Freymann’ è quella di sensibilizzare i giovani alla guida sicura e offrire un valido supporto ai familiari, alle vittime e ai diversamente abili sopravvissuti ai gravi incidenti stradali. Von Freymann interverrà su "Dipendenze da smartphone e internet" e "Una guida Gaia", con un richiamo alla necessità di essere consapevoli quando si cammina e si guida, del bisogno di rispettare i limiti di velocità e di non guidare sotto l’effetto di sostanze o se si è affetti da dipendenze. Fra le azioni della Fondazione vi è anche quella di offrire, con l’aiuto di professionisti specializzati in ogni settore di intervento, un servizio psicologico e legale gratuito a chi è stato vittima di incidente, oltre ad una capillare formazione e sensibilizzazione dei giovani sui temi della sicurezza stradale e ad un supporto fisioterapico, mediante l’utilizzo di innovativi strumenti in un contesto sportivo, ai soggetti mielolesi o in carrozzella per altre cause.

Von Freymann porterà la sua testimonianza anche stasera durante l’Interclub riservato ai soci dei Rotary Club Forlì e del Forlì Tre Valli che si svolgerà al Grand Hotel Forlì di Vecchiazzano, dove sarà introdotto dai presidenti dei sodalizi, Filippo Cicognani e Giorgio Amedei.

Alessandro Rondoni