La battaglia di Pieveacquedotto Ascom: "Il centro non è morto ma così si distruggono i negozi"

di Sofia Nardi Non è ancora nato, eppure continua a far parlare di sé il nuovo polo commerciale di Pieveacquedotto, osteggiato in particolare dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, oltre che dal comitato di cittadini ‘No megastore’. Alberto Zattini, direttore di Ascom-Confcommercio Forlì, appena ieri Legacoop, società alla quale fa capo Cia-Conad che ha la paternità della maxi area di fronte al casello A14, ha risposto alle critiche che hanno investito il progetto. In sintesi: in centro storico rimangano ristoranti e servizi. Le sembra una buona idea? "Trovo che sia assurdo anche solo pensare che al centro storico debbano essere relegati esclusivamente i servizi quando, in tutte le città del mondo, il commercio trova qui la sua funzione primaria e gli altri settori svolgono un’azione di offerta integrata". Si potrebbe obiettare che il centro storico è già in sofferenza da anni. "I problemi in centro ci sono, ma Legacoop fa l’errore di considerare già morta una porzione di territorio dove, invece, esistono ancora oltre 900 attività di vario tipo. Già da anni le attività commerciali che vivono nel cuore della città hanno determinato le peculiarità delle singole zone. Pensiamo, solo per fare un esempio, a piazza Cavour dove le attività...