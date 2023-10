La battaglia di Simona. La sindaca di Tredozio:: "Subito l’emergenza o andiamo a Roma"

"È assolutamente necessario che lo Stato e la Regione ci inviino amministrativi e tecnici che riescano a supportare un Comune piccolo come Tredozio in questo momento di necessità. Non posso fare tutto io". Lo afferma la sindaca di Tredozio, Simona Vietina, a poco più di un mese dal terremoto dello scorso 18 settembre, che sconvolse (con magnitudo 4.9) tutto l’Appennino tosco romagnolo, con epicentro a Marradi, in Toscana, ma nel versante della Romagna, causando numerosi danni, in particolare nella zona di terreno più fragile argilloso-marnaceo Marradi-Lutirano-Tredozio-Rocca San Casciano, con il centro più colpito Tredozio. Attualmente nel comune dell’alta valle del Tramazzo sono ancora 158 le persone sfollate di 79 famiglie che non possono fare ritorno alle loro abitazioni, diverse delle quali (30 famiglie) vivono nelle roulette o bungalow del campeggio.

La Regione Emilia-Romagna ha chiesto al Governo lo stato d’emergenza che però non è ancora stato approvato. "Abbiamo assolutamente bisogno dell’emergenza nazionale, per tutte quelle pratiche che così sarebbero velocizzate: a questo punto se sarà necessario andremo a Roma a far valere i nostri diritti, anche se dal governo fanno capire che c’è qualche spiraglio sul punto" dichiara la Vietina.

Nel pomeriggio di ieri sul tema arriva una nota di Alice Buonguerrieri, parlamentare di Fratelli d’Italia: "Tramite il viceministro Bignami abbiamo avuto aggiornamenti dal ministro Musumeci sul fatto che si stanno conducendo le ultime istruttorie del caso. Confidiamo sul fatto che nel prossimo consiglio dei ministri approdi la dichiarazione dello stato di emergenza".

Intanto da oltre un mese a Tredozio la scuola è stata riaperta prima in una tendopoli; e sempre all’interno delle tende della Protezione civile sistemate all’interno del palazzetto dello sport. Quanto ai fondi, la stima dei danni del Comune, solo per gli edifici pubblici, ammonta a 26milioni, perché inagibili gli edifici del municipio, scuole, torre civica, casa delle associazioni, biblioteca. "Una parte di questi – spiega Vietina – potrebbero arrivare dal cambio di destinazione dei fondi del Pnrr. Ho ottenuto 400mila euro per il consolidamento sismico della scuola media. Ma se io la scuola media la devo abbattere, non mi puoi portare via i soldi per dei lavori che non posso fare. E poi ci sono tutte le case dei privati, che hanno danni strutturali gravi all’interno".