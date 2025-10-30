La batteria di Erskin protagonista al Naima

Prendono il via oggi ‘JAZZaForlì - musica per libere menti’ e Forlì Open Music. Il primo appuntamento è stamattina alle 11 all’Istituto Musicale Masini, sala Sangiorgi con una conferenza tenuta dal maestro Franco Masotti dal titolo ‘There’s Joy in Repetition’. L’evento fa parte del progetto ‘Note di Scuola’ in collaborazione con il Liceo Canova di Forlì e i suoi studenti e sarà l’occasione per analizzare il minimalismo musicale. Dalle 14.30 alle 17.30 il polistrumentista Marco Colonna guiderà una sessione di lavoro con gli alunni, mentre alle 21 si esibirà il Masini Jazz Ensemble con il concerto ‘Jazz tra passato e futuro’ che inaugura la stagione concertistica del Masini. Ingresso gratuito.

Domani sempre al Masini alle ore 12, si terrà una nuova lezione di Marco Colonna sulla pratica musicale improvvisata, ossia senza l’uso degli spartiti. Anche questo evento coinvolgerà gli studenti dei due istituti musicali, il Masini e il liceo Canova, sempre all’interno di ‘Note di scuola’.

Alle 21.15 al Naima Club di via Somalia 2 si esibiranno il batterista americano Peter Erskine e la Dr. Um Band con Mike Mainieri, in un concerto dal titolo ‘Steps into the Weather’. Cinque artisti dalla carriera leggendaria, cinque maestri del loro strumento si incontrano per dar vita a un viaggio musicale nell’indimenticabile repertorio tra Weather Report e Steps Ahead.

La conferenza e la lezione saranno ad ingresso libero e gratuito, mentre il concerto del Naima Club avrà un costo di 25 euro per i biglietti interi e di 20 euro ridotto (soci associazione dai de jazz, under20, studenti liceo musicali). Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il 3405395208 o scrivere al info@daidejazz.it.