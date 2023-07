La Bcc estende le misure anche alla bufera

In questi ultimi giorni, tempeste con grandine e forti raffiche di vento hanno colpito diverse zone della Romagna: prima sabato, nella zona del Lughese, poi lunedì nel Forlivese e nel Faentino. Proprio per sostenere i cittadini in questo momento particolare la Bcc ha attivato una serie di misure straordinarie: la sospensione per 12 mesi delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere; l’erogazione urgente di mutui chirografari a condizioni agevolate; l’anticipazione in conto corrente di eventuali rimborsi assicurativi. Ulteriori agevolazioni verranno riservate ai soci della banca.

Queste misure straordinarie sono le stesse già previste per l’alluvione, a conferma del fatto che siamo immersi in un’unica grande emergenza ormai da mesi. "Vogliamo rappresentare così la vicinanza della Bcc alle famiglie e alle aziende colpite". La Bcc, come noto, ha sede a Faenza ma copre tutti i territori toccati dall’alluvione, tra cui ovviamente quelli un tempo serviti dalla Banca di Forlì.