La Beccona cerca nuovi gestori. E in paese si torna a sperare

Il Comune di Portico e San Benedetto ha pubblicato il bando per la gestione di un bar ristorante nella frazione di Bocconi. Il locale, aperto nel 1978 dalla Pro loco come centro sociale e col nome La Beccona, è rimasto aperto fino alla fine del 2022. Nell’immobile di proprietà comunale sono in corso i lavori di ristrutturazione (impianti, servizi e pavimentazione), con una spesa di 75mila euro, concessi al Comune dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Tali lavori dovrebbero concludersi entro maggio. La domanda per partecipare al bando di gestione deve essere inviata al Comune entro le ore 12 del 22 aprile (piazza Marconi 1, 47010 Portico di Romagna). Fra le richieste sono previsti: un progetto di gestione dei due servizi bar e ristorante, un orario di apertura minimo giornaliero dalle 7 alle 19 (con possibilità di ampliamento), canone mensile o affitto di 550 euro come base d’asta (www.comune.portico-e-san-benedetto.fc.it; 0543.967047).

Commenta il sindaco Maurizio Monti: "Dall’apertura del locale nel 1978 non erano mai stati eseguiti lavori di manutenzione. Quindi c’era bisogno di rinnovare la struttura. Ora speriamo che ci siano gestori interessati alla nostra proposta, per ridare vita al paese, essendo l’unica attività rimasta a disposizione non solo per gli abitanti, ma anche per tutti quelli che amano il territorio come turisti". A quattro km da Portico e a 7 da San Benedetto in Alpe, Bocconi si trova lungo la SS67 del Muraglione Forlì-Firenze. Da qui partono diversi sentieri che portano in varie zone dell’Appennino, del Parco nazionale e a mete conosciute. La chiusura del locale da quasi un anno e mezzo, per complicati motivi dovuti non solo alla ristrutturazione e mai accetta dalla popolazione (che organizzò anche accese assemblee pubbliche per scongiurare la chiusura), ha fatto piombare il paese in un isolamento insopportabile. Ora però i cento abitanti della frazione, che d’estate raddoppiano o triplicano, tornano a sperare.

Quinto Cappelli