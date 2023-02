‘La Beccona’ sarà ristrutturata e poi riaperta

di Quinto Cappelli

Un’affollatissima assemblea pubblica, convocata dal sindaco di Portico e San Benedetto, Maurizio Monti, si è svolta venerdì sera a Bocconi, con la partecipazione di un centinaio di persone (in pratica tutto il paese) su "come e quando riaprire il bar ristorante La Beccona". Dopo la chiusura del locale il 7 gennaio scorso da parte della gestione privata e dopo due bandi pubblici da parte del Comune (proprietario del locale) andati deserti, il primo cittadino ha illustrato le prospettive per la riapertura.

Mentre Alberto Manni, animatore della fondazione del locale nel 1978, ha ripercorso la storia di questi oltre 40 anni, per il sindaco Monti, "in primo luogo gli ambirnti avrebbero bisogno di ristrutturazione, dopo le sette gestioni dalle origini ad oggi". Il primo cittadino ha proseguito: "Occorrerà poi fare una scelta: o affidarlo a un privato, visto che ce ne sarebbe uno che ha dimostrato interesse per un’eventuale gestione – ma non rivelando altro –, oppure creare una cooperativa di comunità".

A questo proposito Mauro Neri, presidente di Confcooperative Romagna, ha illustrato a grandi linee che cosa sia una cooperativa di comunità, "formata in parte da lavoratori dipendenti e in parte da volontari, che dovrebbero essere molti cittadini del paese e del comune". Oltre a rispondere all’esigenza degli abitanti di avere "un luogo per socializzare, come per esempio, per giocare a carte, ritrovarsi a fare quattro chiacchiere, per scambi di idee e feste, i dipendenti potrebbero gestire alcuni servizi essenziali, come un piccolo mini market alimentare, un bar che fa il caffè, un domani magari riaprire anche una trattoria e svolgere servizi socio-sanitari".

Dopo ampia discussione, a tratti anche accesa e appassionata, si è arrivati a un accordo di massima: Il locale sarà ristrutturato. Ma molti hanno chiesto che il Comune proprietario rediga un progetto sia dal punto di vista tecnico sia finalizzato a cosa si vuole fare una volta realizzati i lavori, "perché è giusto saperlo prima, altrimenti non si troveranno gli enti finanziatori, come la Regione o la Fondazione Cassa dei Risparmi".

Quanto sarebbe la spesa per la ristrutturazione? Si è parlato di circa 100mila euro. Una volta ristrutturato il locale (nel tempo di un anno?) "la struttura potrebbe essere più appetibile anche per un nuovo gestore". Durante l’incontro il sindaco e i suoi collaboratori (il vicesindaco e diversi consiglieri di maggioranza e minoranza) hanno capito una cosa: la gente chiede un locale dove trovarsi, "perché in paese non c’è rimasto niente". E la gente si è resa conto che la chiusura dell’ultimo servizio, cioè appunto il bar ristorante e pizzeria La Beccona, "segna la fine di un epoca per tutti i piccoli paesi e le comunità delle aree interne o di montagna".

Il presidente della Pro loco Giulio Benedetti ha infine comunicato che "per la prossima estate qualche festa si farà e se c’è bisogno di tenere aperto provvisoriamente un locale si chiederà al Comune la stanza dove si vota nelle ex scuole". Nel frattempo il Comune seguirà l’evolversi della situazione, che resta tutta in salita.