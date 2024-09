La ’bellezza’ della solidarietà negli scatti di Frasca: ecco la mostra sull’alluvione

Il 16 e 17 maggio 2023 la Romagna è stata investita da una catastrofe meteorologica che ha allagato gran parte delle città di pianura e devastato con migliaia di frane tutta la parte collinare e montuosa. Tra i fotoreporter che hanno lavorato per riportare immagini dell’evento alla cronaca c’era anche e soprattutto, Cristiano Frasca, collaboratore del Carlino. Una selezione degli scatti che non sono stati utilizzati dal quotidiano sono diventate la mostra ‘Con i piedi nel fango. Racconto ai margini della cronaca’. L’esposizione sarà a Bertinoro, presso l’ufficio del turismo e cultura in piazza della Libertà da questa sera alle 19,30. "Sono una sessantina le fotografie selezionate da un mio collaboratore anche lui alluvionato – spiega Frasca –. Gli scatti sono accompagnati da alcuni testi di giornalisti di varie testate che hanno raccontato quegli eventi". Una mostra che arriva sul Balcone di Romagna subito dopo essere stata nella sede dell’assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna, visitata anche dal commissario straordinario, il generale Francesco Paolo Figliuolo. Mentre il primo allestimento è stato fatto in occasione dell’anniversario del disastro presso la sede del circolo In Zir a Forlì. È disponibile anche un catalogo che riprende tutti gli oltre 60 scatti oltre ai testi per intero. "La bellezza, che è il tema della Festa dell’Ospitalità di quest’anno – prosegue Frasca – non è il fattore estetico di queste fotografie, ma quello dell’umanità ritratta dalle stesse, dalla solidarietà dei tanti giovani intervenuti, alla dignità di coloro che hanno affrontato questo cataclisma". L’organizzazione della mostra, che rimarrà fino al 15 settembre, è della fotografa e collaboratrice di Frasca, Alessandra Salieri.

ma.bo.