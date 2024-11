La Bicipolitana s’allarga. Nuova ciclabile in arrivo

Alcune sono piste ciclabili circondate da cordoli, mentre altre sono solo tracciate sull’asfalto con strisce di colore: lunghi tracciati che percorrono la città lasciando sempre meno zone scoperte. Ora l’offerta ciclabile forlivese sta per arricchirsi di un nuovo percorso. Con delibera di giunta, infatti, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una nuova pista ciclabile bidirezionale in via Meucci, via Correcchio e via Costanzo II, candidato al bando regionale per la promozione della mobilità dolce rivolto ai Comuni con popolazione superiore ai 30mila abitanti.

"Abbiamo presentato domanda di finanziamento alla Regione e il nostro progetto è stato ritenuto ammissibile per un contributo di oltre il 90% del costo totale dell’opera, pari a 843.740,30 euro – spiega l’assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta –. Ancora una volta la Regione ha premiato gli sforzi di questa amministrazione sul fronte della mobilità ciclabile. Il nostro progetto ha ottenuto un punteggio molto elevato e il decimo posto in graduatoria. Il prossimo passo è la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori entro il 2025. Si tratta di un percorso strategico per la zona industriale di Coriano, previsto e classificato all’interno del Biciplan come linea 13 della Bicipolitana. La pista ciclabile lungo via Meucci, via Correcchio e via Costanzo II verrà realizzata in sede propria, protetta da cordolo, così da rendere sicura la mobilità su due ruote nella zona industriale di Coriano". Un traguardo che fa di Forlì una città "sempre di più bike friendly", secondo Petetta, che conclude: "Il nostro territorio è caratterizzato da piste ciclabili che permettono di raggiungere ogni angolo della città in pochi colpi di pedale, siamo tra i capoluoghi green più sostenibili".