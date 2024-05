La biodiversità in natura: viaggio alla scoperta delle ’lucciole’

Che l’Italia sia un paese ricco di specie animali e, soprattutto, vegetali di notevole importanza è cosa nota, ma spesso è meglio rinverdire certi concetti ed è per questo che il Centro visite Spinadello, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, organizza una passeggiata per fare conoscere il significato e il valore della diversità in natura.

La storia geologica, biogeografia e culturale dell’Italia, nonché la posizione centrale nel bacino del Mediterraneo (uno dei 33 hotspot di biodiversità a livello mondiale) hanno determinato le condizioni per lo sviluppo di un patrimonio di specie tra i più significativi a livello europeo sia per il numero totale, sia per l’alto tasso di endemismo.

Rispetto al totale di specie presenti in Europa, in Italia si contano oltre il 30% di specie animali e quasi il 50% di quelle vegetali, il tutto su una superficie di circa 1/30 di quella del continente. Questa ricchezza unica è però seriamente minacciata, con numerose specie ed ecosistemi che rischiano di essere irrimediabilmente perduti.

Sia su scala globale che locale, i principali fattori di perdita di biodiversità animale e vegetale sono la distruzione, la degradazione e la frammentazione degli habitat causate ad esempio da situazioni meteorologiche estreme - come i periodi di siccità molto prolungati o le alluvioni - ma soprattutto dai profondi cambiamenti del territorio ad opera dell’uomo (inquinamento, introduzione di specie alloctone, sfruttamento eccessivo delle risorse, consumo di suolo).

La camminata, volta a sensibilizzare il pubblico su questi temi, è uno degli eventi ormai tradizionale del programma di Spinadello - Centro Visite Partecipato, che dal 2017 valorizza l’area dei meandri del fiume Ronco con iniziative realizzate in collaborazione con esperti sui temi di carattere ambientale e Guide Ambientali Escursionistiche. L’appuntamento è per oggi alle 20,30 insieme alla guida Paolo Laghi, che racconterà a grandi e piccini l’importanza della diversità biologica, attraverso i suoni che si potranno ascoltare mentre calano le luci e si ‘accende’ il lampeggiare delle lucciole. La passeggiata è gratuita. Prenotazioni via WhatsApp al numero 3289582919 o su www.spinadello.it.

Matteo Bondi