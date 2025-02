La bioeticista Camporesi premiata dal Coni

La forlivese Silvia Camporesi ha ricevuto il diploma d’onore del Coni dal presidente Giovanni Malagò. A farle meritare il prestigioso riconoscimento è stato il suo secondo premio ricevuto per il saggio ‘Partire (S)vantaggiati: corpi bionici e atleti geneticamente modificati’. Il libro, pubblicato nella collana Icaro di Fandango, affronta alcune tra le questioni più calde dell’etica sportiva, tra cui il doping genetico, la partecipazione dei corpi non binari nella categoria femminile, la tecnologia assistiva tra disabilità e super-abilità. Silvia Camporesi, è una bioeticistadello sport che lavora in ambito internazionale ed è docente ordinaria di Etica e Integrità dello Sport all’Università Ku Leuven del Belgio, dove è co-direttrice di iCeris, centro interdisciplinare di etica, regolamentazione e integrità nello sport, e Master’s in Sports Integrity and Ethics. Dal 2021 à nel gruppo di consulenti di etica dell’Associazione mondiale contro il doping.