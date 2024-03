La Bleu Line si toglie una soddisfazione: travolta Ravenna, Pulliero alla ribalta

La Bleu Line torna al successo: ‘stacca’ il Mosaico 3-0 (25-9, 25-22, 25-23) e si aggiudica il derby della Ravegnana. Forlì cannibalizza il primo set, poi è costretta a battagliare nel secondo e nel terzo, ma alla fine sconfigge la ‘cuginanza’ su tutta la linea: in battuta (5 ace a 3), ricezione (67% di positive contro 55%), attacco (42% a 31%) e anche a muro (8 punti, di cui 6 di una super Pulliero, contro 3).

Forlì parte a razzo, Ravenna non ne azzecca una e perde subito contatto: 6-1. Giacomel si libra nell’aria con gran leggiadria e spara fulmini, Pulliero pianta un chiodo con la fast e Forlì dilaga: 13-4. Il Mosaico è frastornato: la manovra non è fluida, la difesa non tiene e l’attacco non punge. Ispiratissima, Giacomel fa sfracelli (18-7) e il divario si fa persino umiliante. Chiude Pulliero: 25-9.

Nel secondo parziale Ravenna esce dal guscio: difende forte, sfrutta la regia difettosa di Bernardeschi e sgomma via (7-10 poi 11-14, con un pallonetto vellutato di Bacchi). Forlì si aggrappa a Giacomel e resta nei dintorni, rimbalza Tosi e si rifà sotto: 17-18. Poi impatta e passa: 20-19. Arrivo in volata: sprinta la Bleu Line, di corto muso, con una veloce B di Simoncelli.

Terzo set scandito da break (7-4) e controbreak (15-16). Forlì non ci sta: ribalta con un ace di Sgarzi, allunga (24-20), quindi resiste al colpo di ‘codino’ del Mosaico e balla con Gatta: 25-23.

Bleu Line: Bernardeschi 2, Sgarzi 1, Gregori (L1), Bruno 6, Cavalli (L2) ne, Giacomel 12, Pulliero 16, Comastri, Balducci ne, Gatta 12, Bellavista 2, Simoncelli 8. All.: Marone.

Marco Lombardi