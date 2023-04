La blogger Giorgia Tonini racconta la Nuova Zelanda

‘Quaranta giorni nella terra di mezzo in van’: si parla di Nuova Zelanda nel nuovo appuntamento stasera (ore 21) per il ciclo ‘Viaggiatorincirecolo’ al circolo Inzir di via Bezzecca. Protagonista Giorgia Tonini, romagnola doc, travel blogger e creativa; si occupa di comunicazione digitale, di consulenze strategiche e di social media. Il suo blog ‘la valigia di Pimpi’ è on line dal 2016. Dal 1997 Tonini con un viaggio alla volta ha fatto il giro del mondo con curiosità e gentilezza raccontando le destinazioni in modo frizzante e allegro. Stasera quindi racconterà la Nuova Zelanda; un racconto di viaggio, ma anche di emozioni, sorpresa, curiosità e di consigli per aprirsi ad un luogo che va ben oltre a ciò che ci racconta ‘Il signore degli Anelli’.