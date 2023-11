La Bohème di Puccini a New York. A tutto rock con il musical ’Rent’

‘Rent’ è il musical rock che sarà presentato al Teatro Comunale di Predappio domani e sabato (ore 21) e domenica (ore 16) dal Teatro delle Forchette. Scritto da Jonathan Larson, lo spettacolo è diretto da Stefano Naldi con coreografie di Laura Cappelli. L’ampio cast è composto da Stefano Naldi, Matteo Celli, Beatrice Buonocore, Laura Cappelli, Sara Zecchini, Enrico Pasi, Mattia Delpopolo, Giorgia Raggi, Chiara Rossi, Arianna Bacchi, Benedetta Benedetti, Vincenzo Turiaco, Luca Camarda, Denis Puscas, Giuseppe Verrelli. La band live è composta da: Andrea Cappelli , Marco Franchini, Filippo Sansoni, Nicolas Biondini, Filippo Tognarelli. Il musical si ispira alla Bohème di Puccini. I protagonisti sono un gruppo di giovani musicisti senza un quattrino che cercano di sopravvivere nel Lower East Side di New York. È la vigilia di Natale 1989 in un fatiscente appartamento dove Mark, regista, e Roger, chitarrista ed ex tossicodipendente, vivono alla giornata. Mark tenta di girare un film sulla sua vita e Roger cerca di comporre una canzone sperando che questa lo renda immortale. Nel palazzo vive anche Mimì, spogliarellista tossicodipendente con l’HIV. Benny, loro ex coinquilino, avendo sposato una ricca donna, è divenuto proprietario dell’intera zona che intende trasformare in un quartiere altolocato. L’attrice bisessuale Maureen, ex ragazza di Mark, cerca di scatenare una rivolta contro lo sgombero dei locali e, con lei, anche l’avvocato Joanne. E poi c’è il filosofo sieropositivo Tom Collins, amico comune, che è tornato in città, ma l’incontro col percussionista di strada, Angel, anch’egli malato di Aids, sconvolgerà la sua vita per sempre. Biglietti: Intero 20 euro, ridotto 15 (under 25, over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci Tdf, FoEmozioni). Infoline: 0543.1713530 – 339.7097952 – 347.9458012; info@teatrodelleforchette.it.

Rosanna Ricci