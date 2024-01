La ’borsina’ piace ai ristoratori: "Più spesso siamo noi a proporla"

"Da noi si fa già da tempo e sempre più clienti accettano di portar via gli avanzi", dicono alcuni ristoratori forlivesi. Infatti a Forlì, già prima della proposta di legge di rendere obbligatoria la Doggy Bag e attualmente al vaglio in Parlamento, c’era un progetto denominato ’Food Bag’ volto a limitare gli sprechi alimentari anche nei ristoranti. Il progetto consisteva nel dotare i locali aderenti di sporte e contenitori adatti. I risultati soddisfacenti hanno spinto, concluso il progetto, i singoli ristoranti a continuare in autonomia. Per tale ragione, un eventuale obbligo legislativo non rappresenta un problema per i titolari delle attività in questione.

Alcuni tra i gli aderenti al progetto hanno fatto il punto sulla situazione attuale e rispetto al passato: "Per me non cambia assolutamente nulla, perché comunque siamo già abituati a farlo. Io ho partecipato all’iniziativa comunale – spiega Roberto Dotti, titolare del ristorante Panoramico di via Del Tesoro 20/A –. In quel periodo si andava anche meglio perché abbiamo avuto tutte le condizioni per l’asporto fornite gratuitamente. Per noi non è poco, sono dei costi abbastanza considerevoli. Noi lo facevamo già precedentemente e abbiamo naturalmente continuato a farlo dopo. Anche dopo la fine del progetto con il Comune, ho notato un aumentare delle richieste da parte degli stessi clienti".

Opinione diffusa è quella di una quotidianità già affermata e di un obbligo che appare poco necessario. A fare eco anche Roberto Corsi, titolare di tre imprese di ristorazione: "Per quanto riguarda la pizzeria, Margherite Pizze Popolari di viale Italia 30/B – siamo noi i primi, quando un cliente non finisce tutto il pasto, a proporre di portare via ciò che è rimasto. Stesso principio per il Caffè dei Corsi di via Delle Torri 28 e anche in trattoria Petito di viale Corridoni 14". Il progetto comunale della Food Bag ha ottenuto circa 50 aderenti in due anni e buoni risultati: "Quella con il Comune è stata un’esperienza positiva, ma non credo ci sia bisogno di un obbligo di legge, se i clienti ce lo chiedono – sottolinea ancora Paolo Bertelli di Ferri & Menta di via Giorgio Regnoli 14 – noi siamo ben felici di fornirgli una vaschetta per portar via il cibo".

Dello stesso avviso anche Riccardo Rossi, titolare del ristorante Sabakaita di via Ravegnana 158, che rimarca quanto detto dai colleghi: "Penso che una legge che rende obbligatoria la possibilità di avere sprechi in ristorante sia una cosa giustissima. Noi – sottolinea Rossi – non ne abbiamo così tanto bisogno perché siamo un locale specializzato in sushi, da noi è molto difficile che un cliente lasci qualche pezzo".

La promozione da parte dal ristoratore era dunque fondamentale anche prima dell’avvio del progetto Food Bag: "Quando un cliente lascia qualche pezzo, siamo proprio noi che proponiamo le vaschette. Raramente – conclude Rossi – il cliente chiede da sè se può portare a casa gli avanzi, spesso appunto siamo noi a incentivare".