’La buseja’, una commedia per aiutare la clinica fondata in Etiopia da padre Raffaello

Nuova iniziativa di solidarietà del gruppo scout ex FO 3° di S.Maria del Fiore. Domani alle 15,30 alla sala polivalente della parrocchia di Coriano verrà rappresentata dalla Compagnia T.P.R. Doppio Gioco ’La buseja’ di Alfredo Visani, commedia ispirata alla favola di Esopo sulla bugia e la verità. L’evento fa parte delle manifestazioni degli ultimi anni per raccogliere fondi a sostegno della clinica fondata negli anni ‘90 a Dugga, in Etiopia, da padre Raffaello del Debole, che negli anni ’70 fu assistente spirituale del gruppo FO 3°, rappresentando un iferimento umano e religioso per tanti giovani. Padre Raffaello è scomparso il 7 agosto 2024, e questo ha motivato il gruppo a proseguire il sostegno della struttura. L’incasso della giornata verrà quindi devoluto alla clinica. Biglietti: 10 euro.