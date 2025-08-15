‘La cacciagione a Ferragosto’, fino a domenica in tavola

S’intitola ‘La cacciagione a Ferragosto’ la manifestazione della durata di ben di quattro giorni organizzata a Tredozio per il periodo di Ferragosto nel campo sportivo da Pro loco Vis in fide, Squadra Cinghialai Val Tramazzo, Protezione civile e Gruppo Cacciatori, con il patrocinio del Comune.

Racconta la segretaria della Pro loco Vis in fide, Clara Parrucci: "Quest’anno abbiamo cercato di unire le forze di quattro associazioni per riuscire al meglio nell’organizzazione della cucina e anche nel servizio ai tavoli". Dopo il via ieri sera con la prima cena e l’apertura degli stand gastronomici alle 19, a cui è seguita la serata con i ballerini del Team Dance Borgo e il dj Miky Master Dj, adesso le tre giornate clou.

Oggi gli stand apriranno alle 12 per il pranzo di Ferragosto e alle 19 per la cena, a cui seguirà alle 21.15 l’intrattenimento musicale con 7Even Up Band. Domani sera gli stand saranno in funzione dalle 19 per la cena, seguita alle 21.15 dall’intrattenimento musicale con il Gruppo Sfoja Lorda. La manifestazione, infine, si concluderà con il pranzo di domenica alle ore 12.

Spiega ancora la segretaria della Pro loco: "Le specialità degli stand gastronomici prevedono un ricco menù di piatti a base di pasta fresca fatta in casa dalle nostre azdòre (tagliatelle, cappelletti e tortelli), condita con ragù di carne, colombaccio, cinghiale, cervo e lepre, nonché carne ai ferri e polenta normale e fritta".

Conclude Clara Parrucci, spiegando le motivazioni dell’impegno profuso: "Con queste iniziative cerchiamo di animare Tredozio sia per gli abitanti sia per i turisti, che arrivano da noi numerosi da tutta la Romagna sia per gustare le nostre specialità sia per visitare il nostro paese e il territorio circostante, intorno al Lago di Ponte e all’interno del territorio del Parco nazionale, a incominciare dai boschi del Tramazzo e dell’Appennino verso l’Acquacheta".

Quinto Cappelli