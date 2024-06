La calda estate di Formì tra musica e nostalgia

L’estate forlivese prende il via con ‘Formì e You’, una serie di eventi per grandi e piccoli nel distretto commerciale di 24mila metri quadri vicino al casello autostradale. Ogni venerdì, da domani al 26 luglio, Formì propone un viaggio con la musica dal vivo attraverso le decadi, animazioni per i più piccoli e shopping fino alle 22. Si parte con gli anni Sessanta e i suoi più grandi successi con l’esibizione di ‘Jj Vianello e gli intoccabili’, seguita il 21 giugno dalla serata anni ’80 con la band romagnola ‘Moka Club’. Il 28 saliranno sul palco ‘The Lucky Lucianos’ con brani rockabilly anni ’50; il 5 luglio è il turno di ‘Emir e his band e Billy Top’ che porteranno il pubblico sulle note delle melodie anni ’70. Il 12 ‘The Good Fellas’ animeranno la calda notte forlivese con la loro musica swing. Il 19 luglio si torna indietro nel tempo fino agli anni Trenta con ‘The Indians’ e il 26 si conclude con la serata ‘Febbre a 90 party’ con i successi pop degli anni Novanta: Gigi D’Agostino, i Backstreet Boys e tanti altri.

Non solo la musica sarà protagonista della rassegna estiva di Formì, anche i più piccoli potranno divertirsi: ogni venerdì dalle 21.15 verrà allestito il teatro dei burattini con spettacoli diversi ogni settimana. Il programma si apre domani con ‘Il rapimento del principe Carlo’ del Teatro del Drago, la storia del coraggioso Fagiolino che aiutato dalla fata Circe combatte il brigante Spaccateste per salvare il sovrano. Si prosegue il 21 con ‘Storie appese a un filo’ dove robot con una caffettiera al posto della testa e pirati poeti prenderanno vita grazie alle mani esperte di ‘All’InCirco Teatro’. Il 28 sarà la volta di ‘Bertoldo’, divertente spettacolo in dialetto tifernate, accompagnato da musica dal vivo, messo in scena da Politheater. A luglio il primo appuntamento è il 5 con ‘Il manifesto dei burattini’, che ripercorre la tradizione italiana del teatro d’animazione grazie alla compagnia Teatrino dell’Es. E ancora: il 12 andrà in scena ‘Pupazzi d’amore’, storie di amori tragicomici sempre di ‘All’inCirco’ e il 19 ‘Il dottore innamorato’, protagonista Balanzone della tradizione emiliana, della compagnia ‘I burattini della commedia’. Si chiude il 26 luglio con ‘Giovannino senza paura’ del gruppo i ‘Pupi di Stac’. "La rassegna estiva – sottolinea Valentino De Falco, direttore del cento commerciale - rappresenta una grande occasione per far scoprire il nostro distretto a chi ancora non l’ha visitato e allo stesso tempo per chi già lo conosce poter fare acquisti o cenare grazie all’orario esteso".

Valentina Paiano