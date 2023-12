La camminata dei ‘babbi’. In 900 tra le vie cittadine

Sono state oltre 900 le persone che hanno partecipato alla ’Camminata di Babbo Natale’ di ieri, promossa dal Lions Forlì Host e dal Leo Club, affrontando i due percorsi di tre e sette chilometri ideati dall’organizzazione. L’idea della camminata nacque nell’anno sociale 2015-2016 per sollecitare i forlivesi al movimento all’aria aperta, soprattutto in un periodo in cui, come da tradizione, non mancano pranzi e cene abbondanti. La manifestazione è anche un momento di raccolta fondi da destinare in beneficenza; infatti, nei prossimi giorni verranno consegnati gran parte dei 5mila euro raccolti all’associazione ’Un Due Tre Stella’, per un progetto destinato ai bambini affetti da disabilità.

Non solo, gli organizzatori hanno raccolto più di 120 occhiali da vista usati che, una volta rigenerati dal centro Lions nazionale, verranno inviati in nazioni in cui ci sono persone in difficili condizioni economiche. A tutti i partecipanti è stato dato un omaggio, così come numerosi sono stati i premi sorteggiati grazie alle donazioni degli sponsor.