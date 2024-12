La camminata dei ‘Babbi’. In mille per beneficenza

È ormai una tradizione consolidata: anche quest’anno tantissimi Babbo Natale, stavolta oltre mille, hanno preso parte alla camminata benefica che, oltre a contribuire a far smaltire gli stravizi di Natale, ha consentito di raccogliere 5mila euro per l’Istituto Oncologico Romagnolo, fondi che serviranno per finanziare i lavori di umanizzazione del reparto di Chirurgia generale e Terapie oncologiche avanzate dell’ospedale Morgagni-Pierantoni.

Quella che si è svolta ieri mattina è l’ottava edizione della Camminata, promossa dal Lions Club Forlì Host e dal Leo Club e ha superato ogni aspettativa anche per il numero dei partecipanti, il maggiore in assoluto. Nel corso della giornata sono stati raccolti anche più di 100 occhiali da vista che, una volta rigenerati dall’apposito centro Lions nazionale, verranno inviati in nazioni in cui ci sono molte persone che non hanno le condizioni economiche per poterli comprare.

Anche quest’anno la camminata è partita dal parco urbano e si è snodata per le vie del centro, per poi ritornare al punto di partenza, dove ad aspettare i partecipanti c’erano componenti del Gruppo Alpini Forlì che hanno offerto un ristoro. Gli organizzatori hanno consegnato un omaggio ai camminatori, così come numerosi sono stati i premi sorteggiati grazie alle donazioni di alcune attività commerciali. Molto soddisfatti dell’esito della mattinata i presidenti dei due Club, Luciano Valentini e Chiara Avoni, sia per la partecipazione record che conferma la bontà dell’iniziativa, sia perché, grazie al ricavato e alla generosità degli sponsor, verrà sostenuto un progetto che riguarda tutta la città e l’intera Ausl Romagna.