La camminata di Zelli alla (ri)scoperta della storia dei quartieri

Domani con ritrovo alle 15.30 in stazione, Gabriele Zelli condurrà la seconda camminata alla scoperta dei luoghi storici del quartiere Musicisti-Grandi Italiani. La passeggiata si snoderà lungo il viale della Libertà fino al piazzale della Vittoria per consentire di raccontare le storie della stazione ferroviaria, degli ex cantieri Benini, del ginnasio sportivo, della scuola ’De Amicis, dell’Iti, delle case dei postelegrafonici, del circolo Tennis Marconi, del Villino Boni, dell’ex Gil, dell’ex Collegio Aeronautico e del piazzale della Vittoria. Partecipazione libera.