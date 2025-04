La Campanara premiata da Intesa Sanpaolo

L’osteria La Campanara di Pianetto (Galeata) è stata premiata dall’iniziativa di Intesa Sanpaolo ‘Progettiamo Sostenibile’, un viaggio di valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali che unisce in chiave di volta la transizione sostenibile. Un programma che si inquadra nelle attività previste dal piano nazionale ‘Crescibusiness’ lanciato dal gruppo bancario a fine 2022, che mette a disposizione nuovo credito per 5 miliardi di euro per progetti di digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo dell’attività commerciale. "Il supporto alla transizione sostenibile del Paese non può che passare dalla valorizzazione e dall’accompagnamento alla crescita delle aziende virtuose che si impegnano e investono nella loro attività con attenzione all’elemento ambientale e sociale – commenta Alessandra Florio, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche Intesa Sanpaolo –. Il nostro Gruppo mantiene da sempre un dialogo costante con le realtà imprenditoriali del territorio, per conoscerle e recepirne le esigenze, sostenendo con strumenti finanziari e professionalità dedicate le scelte strategiche finalizzate ad obiettivi digitali e di sostenibilità".

Il programma era dedicato alle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione che si sono distinte per avere adottato criteri Esg di diminuzione CO2, come la riduzione dell’utilizzo delle risorse naturali e dei rifiuti, la quota di presenza femminile, le ore di formazione per i dipendenti, la soddisfazione dei clienti, la capacità di valorizzare le eccellenze del territorio. Tra le 4 aziende selezionate in Emilia Romagna troviamo l’azienda San Biagio srl, proprietaria dell’Osteria con Locanda La Campanara che gestisce un ristorante e un albergo diffuso a Pianetto e che organizza il Festival del Recupero, promuovendo la sostenibilità e la cucina circolare. Con una forte presenza femminile tra i dipendenti, San Biagio srl valorizza le eccellenze del territorio e turismo partecipando a trasmissioni televisive per promuovere la cucina locale e il turismo.

"Siamo grati ad Intesa Sanpaolo per questo riconoscimento da parte di un istituto di credito ben presente sul territorio – aggiungono i gestori Alessandra e Roberto –. Ce la mettiamo tutta quotidianamente per dare un contributo alla difesa dell’ambiente come operatori e cittadini. Dobbiamo essere virtuosi se vogliamo salvare il pianeta".

Oscar Bandini