La Campigna si prepara al suo sesto ‘Winter Trail’

di Oscar Bandini

La stazione invernale di Campigna riaprirà le porte agli appassionati degli sport sulla neve da venerdì a domenica, ma negli altri giorni sono a disposizione i servizi di ristorazione presso Capanna, Burraia, Passo della Calla, Poderone e Campigna stessa. Sole e tanta neve favoriscono ogni giorno uscite con sci da escursionismo e ciaspole lungo i sentieri innevati del Parco nazionale. Peraltro domenica ci sarà la 6ª edizione della ‘Campigna Winter Trail’, manifestazione del progetto ‘Neve&Natura’ ideato dal Parco nazionale e dal Comune di Santa Sofia.

La gara è organizzata da Forlì Trail, in collaborazione con la Pro Loco Corniolo-Campigna, l’Albergo Scoiattolo, L’Albergo Gran Duca e Sport Pippo Olimpico. Il Cwt è una gara di corsa in montagna in semi autosufficienza alimentare in ambiente naturale, lungo sentieri e mulattiere: si tratta di un percorso a tratti tecnico e dal dislivello comunque impegnativo e presenterà un fondo ghiacciato o nevoso.

Contestualmente alla gara agonistica si svolgerà una corsacamminata non competitiva che, pur mantenendone le norme, non contempla l’obbligo di presentare il certificato medico sportivo e non prevede il cronometraggio, la classifica e la premiazione. Tutte le informazioni e modalità di iscrizione su www.forlitrail.com.

Il Trail competitivo è di 23,4 km (dislivello 1.100 m+), mentre la corsa camminata non competitiva è lunga 10 km. Nel primo caso il percorso è il seguente: Campigna-Fosso Abetio-Fangacci-Pian delle Fontanelle-Monte Falterona-Monte Falco-Poggio Sodo dei Conti-Poggio Lastraiolo-Gabrendo-Giogarello-passo Calla-Rifugio Burraia-Fosso Abetio-Campigna. E’ obbligatorio partire con il seguente materiale – precisano gli organizzatori –: sacca idrica o borracce con almeno mezzo litrp di acqua; pettorale di gara con numero ben visibile portato nella parte frontale; fischietto e telo survival; scarpe trail; abbigliamento adatto alle situazioni climatiche del periodo; telefono cellulare con numero dell’organizzazione; barrette energetiche o alimenti solidi (almeno 500 calorie); sarà consentito l’uso dei bastoncini. Sono previsti ristori con cibi solidi e liquidi. La corsa si svolge in ambienti naturali ed ecosistemi protetti: i concorrenti dovranno adottare un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando di disperdere rifiuti.

"La manifestazione è un appuntamento importante per la Campigna che è la principale porta di accesso al Parco dal versante romagnolo – commentano gli albergatori – e porta centinaia di persone con indubbie ricadute positive sulle attività dell’area". Partenza della gara alle 9,30 da Campigna. Tempo massimo previsto 4 ore. Iscrizione il 18 e il 19 in Campigna, costo 25 euro.