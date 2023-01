La Campigna sorride, oggi si torna a sciare Fiocchi anche in pianura, si temono gelate

di Oscar Bandini

La neve è finalmente arrivata sull’Appennino tosco-romagnolo e oggi parte ufficialmente la stagione invernale in Campigna. Un primo fine settimana sugli sci con l’apertura dell’impianto di risalita della Capanna che permetterà agli appassionati finalmente di scivolare sulla pista rossa di Monte Falco. Sono 50 i centimetri di neve a quota 1.450 metri sul livello del mare. E molti di più sul crinale che, grazie alle basse temperature, hanno permesso agli operatori turistici della piccola ma completa stazione invernale di Fangacci-Monte Falco, la più importante della Romagna e del Casentino, di rendere fruibile la pista e quindi a dare il via libera anche allo sci di discesa.

Manuel Tassinari, albergatore e maestro di sci, finalmente si parte.

"Era ora. È la prima volta che in questo strano inverno riusciamo a far partire l’impianto di risalita della Capanna. Noi da sempre siamo abituati alle bizze del meteo, ma un’annata così avara, almeno fino ad ora, proprio non ce la ricordiamo".

Senza neve l’Appennino non attira.

"Certo, e anche da un punto di vista economico la botta è stata dura visto che durante le feste di fine anno eravamo chiusi, ma non demordiamo. Come tutti i montanari non ci arrendiamo facilmente".

Adesso, invece?

"In Campigna, quando la stazione invernale è aperta, il richiamo è forte e in tanti dalle città di Ravenna, Forlì, Cesena e Arezzo si cimentano con le discese sulle due piste, ma anche il campo scuola, l’area bob e lo snow park sono generalmente presi d’assalto. Quando gli impianti sono aperti, arrivano migliaia di persone che fanno girare l’economia non solo delle strutture alberghiere e dei ristoranti della zona, ma anche quelle commerciali da Civitella a Corniolo".

Il fenomeno del turismo invernale si è poi ampliato grazie anche all’escursionismo con le ciaspole, gli sci da alpinismo, fondo escursionistico e le ‘fat bike’ a ruota larga.

"Non c’è dubbio e come Scuola di Sci Campigna siamo attrezzati anche per queste nuove discipline sportive. Aggiungo che le guide ambientali escursionistiche che avevano programmato per tempo le escursioni stanno ricevendo numerose adesioni. Cercheremo di recuperare anche gli appuntamenti previsti nel calendario di ‘Neve &Natura’ promosso dal Comune di Santa Sofia e dal Parco insieme a noi gestori".

In fondo però gestite una piccola stazione.

"Piccola ma completa, conosciuta sia in Romagna che in Toscana e soprattutto in tutti i questi anni è diventata la palestra naturale ideale per imparare a sciare soprattutto per bambini, ragazzi ma anche adulti. La nostra forza sta in questo insieme alla bellezza del Parco nazionale".

Consigli a chi vi raggiungerà in questo fine settimana?

"Di controllare prima di partire la situazione meteo, di tenere sempre le catene a bordo e utilizzare gli pneumatici invernali. La viabilità sulla strada provinciale numero 4 del Bidente e sulla provinciale del Castagno dal Passo della Calla ai Fangacci è sempre garantita dagli operatori del servizio viabilità della Provincia di Forlì-Cesena, ma serve sempre attenzione. Consultate infine il sito www.campigna.it e la pagina Facebook ‘Sciare in Campigna’".