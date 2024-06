La candidata sindaca. Ursula Valmori incontra i cittadini

Questa sera a Premilcuore, alle ore 20 presso la sala Ricci del Centro visita del Parco nazionale, la candidata sindaca Ursula Valmori ha organizzato un secondo incontro pubblico, con i candidati consiglieri della lista civica ‘Impegno Comune per Premilcuore’. Si tratta di una riunione per approfondire con i partecipanti i temi del programma, in vista del voto amministrativo dell’8 e 9 giugno. Oltre alla sindaca uscente, candidata a succedere a se stessa, sono candidati sindaco: Sauro Baruffi, tesserato Lega, con la lista civica ‘Tradizione e Progresso’, e Roberto Freddi, segretario

del locale Pd,

con la lista civica ‘Amare Premilcuore’.

