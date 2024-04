La canzone italiana e il razzismo. Dall’Ottocento ai giorni nostri

Il libro ‘Faccette nere. Inni e canzoni all’origine del razzismo italiano’ (Manifestolibri) di Felice Liperi sarà presentato alle 18 al centro culturale Pertini di Santa Sofia su iniziativa dell’associazione Sophia in libris e del Comune "Da dove viene questa libertà di aggredire l’altro con insulti e violenze legati al colore della pelle o alle origini geografiche o religiose? Anche la storia della canzone italiana – commenta l’autore – con la sua grande popolarità ha contribuito ad alimentare nella società italiana una distorta e discriminatoria rappresentazione dell’altro". Liperi, romano ma con forti radici santasofiesi da parte di madre originaria della comunità di Settegalli, è un noto critico musicale, affermato scrittore, programmista RAI, conduttore di programmi di successo per Rai Radio3 (Fahrenheit, Alza il volume, Sei gradi). Docente al Dams nelle Università degli Studi di Genova e Udine dove ha tenuto corsi di Storia della Canzone Italiana e Popular Music. Da molti anni collaboratore come critico musicale del quotidiano ‘La Repubblica’. Fra i suoi titoli Le città sonore (Costa & Nolan, 1995) e La storia della canzone italiana (Rai Eri, 1999, 2009 e 2016). La parola razzismo fa venire la nausea, è inaccettabile. Il razzismo è frutto dell’ignoranza, è l’espressione del cervello umano ridotto ai minimi termini. Su questi capisaldi Liperi nelle 126 pagine del libro ripercorre la storia del razzismo nelle canzoni dalla fine del 1800 agli anni ‘20 del Novecento con la nascita dell’Eiar fino al secondo dopoguerra con un capitolo finale dedicato all’intolleranza ancora presente nei testi in molti autori di successo della scena Hip Hop. Modera Oscar Bandini del Carlino.