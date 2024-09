La carica degli Ironman. Seimila biciclette in strada

"Una bella giornata di sport dopo giorni difficili" con questo spirito Forlimpopoli e Bertinoro – la dichiarazione è della sindaca del balcone di Romagna, Gessica Allegni – hanno affrontato la prima delle due giornate che vedranno il passaggio della frazione a bicicletta della gara di triathlon estremo, Ironman. 6.000 gli atleti partecipanti, provenienti da più di 82 paesi da tutto il mondo.

Il primo corridore si è affacciato sulle vie di Santa Maria Nuova alle 9.40, seguito poi da uno snocciolarsi di atleti e atlete che con caparbietà hanno affrontato il primo dei due giri del circuito da 90 km che vede nella salita di Bertinoro il punto più alto.

In piazza Garibaldi, ai piedi della maestosa rocca, una cinquantina di volontari, coordinati dagli assessori di giunta, hanno imbastito il punto di rifornimento di acqua a favore dei partecipanti, mentre nell’altra piazza Garibaldi, quella di Bertinoro, che segnava il culmine della salita, la postazione di Radio Bruno accompagnava i presenti che si erano radunati a incitare gli atleti. Nel borgo soprastante, intanto, era stato predisposto dagli organizzatori della competizione un pullman di curiosi in visita alla città dell’ospitalità.

Sulle vie interessate dalla competizione un dispiegamento di forze non indifferente: oltre ai tanti agenti della Polizia Locale, anche moltissimi volontari, a cui è andato il ringraziamento delle due prime cittadine delle città. "Un grazie enorme a tutti i volontari e le associazioni che insieme alla Polizia Locale e alle forze dell’ordine hanno consentito di svolgere questa manifestazione – afferma l’artusiana, Milena Garavini, accompagnata dal vicesindaco, Enrico Monti –. Come già anticipato agli organizzatori il prossimo anno ci piacerebbe rilanciare il progetto e portare la Night Run a Forlimpopoli e Bertinoro. Infine un pensiero ai territori nuovamente alluvionati e che hanno subito nuovi danni. Ringraziamo il Comune di Cervia che, in collaborazione con i CerviaMan, ha attivato una raccolta fondi a sostegno dei territori colpiti dall’alluvione".

La sindaca di Bertinoro, in particolare, ha voluto sottolineare come non si siano riscontrate criticità lungo il percorso "grazie al grande lavoro preparatorio condiviso con l’organizzazione di Ironman e al grande sforzo del Molino, dell’ufficio tecnico e della Polizia Locale".

Oggi si replica con l’Ironman 70.3 che prevede le distanze dimezzate, quindi il circuito della frazione in bicicletta dovrà essere svolto una sola volta, con conseguente riapertura delle strade anticipata al pomeriggio.

Matteo Bondi