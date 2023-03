La carica dei baristi Oggi la premiazione Quante belle storie ancora da raccontare

"Faccio la barista da otto anni e questo lavoro è quello che mi piace di più, fra i tanti che ho fatto nella mia vita, perché mi fa restare sempre a contatto con la gente". Alice Mantellini, titolare (insieme a Olivera Cesara, per tutti ‘Olli’) del Bar Campomaggio di Rocca San Casciano, a tre chilometri da Dovadola sulla strada statale 67, è contenta di essere arrivata 10ª tra i baristi più votati dai nostri lettori, con 558 preferenze. "Ma la maggiore soddisfazione per me al bar è quando un cliente mi fa i complimenti per il caffè. Oppure che sono simpatica". Secondo Alice, il lavoro di barista "più che difficile è impegnativo, perché noi, per esempio, apriamo la mattina alle 5.30 per chiudere alle 15. Alzarsi tutti i giorni a quell’ora è un bel sacrificio, che però faccio volentieri". Quell’orario è dettato dal fatto che il bar si trova sulla Ss67: tra i clienti, all’alba, ci sono cacciatori, tartufai, fungaioli, escursionisti, ciclisti e pendolari che si recano al lavoro a Forlì. Prima di approdare al Bar Campomaggio, Alice è stata parrucchiera, commessa e impiegata alle Terme di Castrocaro (dove attualmente vive con la famiglia). La cosa più curiosa che le...