La carica di Stefania Craxi : "Forza Italia al rush finale"

Ultima settimana di campagna elettorale e i big nazionali dei partiti in corsa non si risparmiano nel sostegno ai candidati locali. Ieri è stata la volta di Stefania Craxi, figlia di Bettino. Presidente della commissione esteri e difesa del Senato, si batte da anni per una riforma della giustizia che garantisca la separazione delle carriere tra la magistratura inquirente e quella giudicante. L’hanno accolta in piazza Saffi nella sede di Forza Italia, Giuseppe Bettini, il coordinatore provinciale, e l’assessore al patrimonio e candidato consigliere Giuseppe Petetta, ringraziandola per la sua presenza e l’impegno trentennale "a sostegno dei valori del partito". Bruno Molea, candidato alle elezioni europee, si è augurato per Forza Italia "un risultato a doppia cifra".

Stefania Craxi ha esordito facendo riferimento a temi di politica nazionale, alla "falsa rivoluzione giudiziaria che ha distrutto il partito socialista, mentre gli eredi del compromesso storico non hanno visto arrivare un imprenditore che ha messo insieme umanesimo cattolico, socialista e liberale, coniugando la centralità della persona, della famiglia e della comunità". E sottolinea l’importanza delle elezioni europee "l’80% dei provvedimenti che processiamo in Parlamento vengono dall’Europa, dove è necessario un cambiamento. Serve una politica estera comune e, pur restando nell’alleanza Nato, dobbiamo orientarci verso il nostro bacino naturale di sviluppo che è il Maghreb, dove si concentrano grandi conflitti, dalla crisi migratoria, al cambiamento climatico". E chiude esortando all’impegno nella campagna elettorale: "manca solo una settimana, bisogna coinvolgere amici e parenti, perché le elezioni sono in mano agli elettori".

Conclude l’incontro il candidato consigliere Tommaso Migliaccio che propone di intitolare una strada a Bettino Craxi "un leader colpito dal golpe politico- giudiziario" e una alle "vittime di mani pulite".

Paola Mauti