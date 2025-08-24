Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo RomagnaCosa è successoArrigo SacchiLabubuAgguato a BolognaMattia Zaccagni figli
Acquista il giornale
CronacaLa Caritas per l’Ucraina. Ospitalità ai più giovani
24 ago 2025
ALESSANDRO RONDONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Forlì
  3. Cronaca
  4. La Caritas per l’Ucraina. Ospitalità ai più giovani

La Caritas per l’Ucraina. Ospitalità ai più giovani

Anche l’ente diocesano forlivese in campo col progetto ‘È più bello insieme’: ragazzi dai 12 ai 16 anni dagli scenari di guerra alla riviera: vacanza e socialità.

Un’immagine di giochi sportivi in spiaggia per i giovani ucraini a Lido degli Scacchi

Un’immagine di giochi sportivi in spiaggia per i giovani ucraini a Lido degli Scacchi

Per approfondire:

Anche la Caritas di Forlì-Bertinoro ha aderito, insieme alle altre dell’Emilia-Romagna, al progetto estivo ‘È più bello insieme’, promosso da Caritas Italiana per l’accoglienza e l’ospitalità temporanea di 45 ragazzi ucraini, tra i 12 e i 16 anni, provenienti dalle città di Sumy e Odessa, dove vivono in contesti familiari fragili o in orfanotrofi e sono seguiti dalle Caritas locali.

Dal 27 luglio all’8 agosto, così, la delegazione Caritas dell’Emilia-Romagna guidata dal suo delegato Filippo Monari, direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro, ha accolto i ragazzi, accompagnati da cinque adulti, presso il Camping Florenz di Lido degli Scacchi (Ferrara), dove un ruolo significativo è stato svolto dalla Caritas di Ferrara-Comacchio che ha seguito da vicino l’attività di accoglienza degli ospiti.

Durante il soggiorno i ragazzi hanno preso parte a un’ampia varietà di iniziative: pedalate alla scoperta del territorio e del Parco del Delta del Po, giochi in spiaggia e in piscina, laboratori di disegno e momenti condivisi di gioco e sport. "Questo tipo di esperienza – afferma il responsabile Monari – non è una semplice vacanza, ma un’occasione di incontro sulla via della pace, del dialogo e della relazione con queste popolazioni purtroppo colpite dalla guerra".

Il progetto è attivo dal 2022 e si svolge col sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, con la collaborazione delle Acli e il contributo concreto di diocesi e Caritas locali. Solo in questa estate ha permesso l’arrivo in Italia di circa 600 minori ucraini, confermando "la forza di un’iniziativa che unisce diocesi, territori, persone e comunità attorno ai valori dell’accoglienza e della solidarietà".

Come sottolinea pure don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, "in queste settimane l’esperienza dell’accoglienza diventa un’occasione di fraternità autentica. È uno scambio di doni che costruisce amicizie in grado di andare oltre ogni confine, per custodire la bellezza che caratterizza ogni incontro. È un seme di speranza piantato in un terreno reso fertile dalla solidarietà, in grado di annunciare che un mondo diverso è possibile, un mondo in cui ci sentiamo tutti chiamati ad essere costruttori di ponti di dialogo".

Caritas ha evidenziato che ’È più bello insieme’ non è un’iniziativa di turismo solidale né un’azione assistenziale fine a se stessa, ma la concreta espressione di una rete discreta e diffusa di comunità che scelgono di stare vicine, in modo semplice e autentico, a chi vive situazioni di fragilità".

Alessandro Rondoni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina