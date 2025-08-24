La Caritas per l’Ucraina. Ospitalità ai più giovani

Anche la Caritas di Forlì-Bertinoro ha aderito, insieme alle altre dell’Emilia-Romagna, al progetto estivo ‘È più bello insieme’, promosso da Caritas Italiana per l’accoglienza e l’ospitalità temporanea di 45 ragazzi ucraini, tra i 12 e i 16 anni, provenienti dalle città di Sumy e Odessa, dove vivono in contesti familiari fragili o in orfanotrofi e sono seguiti dalle Caritas locali.

Dal 27 luglio all’8 agosto, così, la delegazione Caritas dell’Emilia-Romagna guidata dal suo delegato Filippo Monari, direttore della Caritas di Forlì-Bertinoro, ha accolto i ragazzi, accompagnati da cinque adulti, presso il Camping Florenz di Lido degli Scacchi (Ferrara), dove un ruolo significativo è stato svolto dalla Caritas di Ferrara-Comacchio che ha seguito da vicino l’attività di accoglienza degli ospiti.

Durante il soggiorno i ragazzi hanno preso parte a un’ampia varietà di iniziative: pedalate alla scoperta del territorio e del Parco del Delta del Po, giochi in spiaggia e in piscina, laboratori di disegno e momenti condivisi di gioco e sport. "Questo tipo di esperienza – afferma il responsabile Monari – non è una semplice vacanza, ma un’occasione di incontro sulla via della pace, del dialogo e della relazione con queste popolazioni purtroppo colpite dalla guerra".

Il progetto è attivo dal 2022 e si svolge col sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, con la collaborazione delle Acli e il contributo concreto di diocesi e Caritas locali. Solo in questa estate ha permesso l’arrivo in Italia di circa 600 minori ucraini, confermando "la forza di un’iniziativa che unisce diocesi, territori, persone e comunità attorno ai valori dell’accoglienza e della solidarietà".

Come sottolinea pure don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, "in queste settimane l’esperienza dell’accoglienza diventa un’occasione di fraternità autentica. È uno scambio di doni che costruisce amicizie in grado di andare oltre ogni confine, per custodire la bellezza che caratterizza ogni incontro. È un seme di speranza piantato in un terreno reso fertile dalla solidarietà, in grado di annunciare che un mondo diverso è possibile, un mondo in cui ci sentiamo tutti chiamati ad essere costruttori di ponti di dialogo".

Caritas ha evidenziato che ’È più bello insieme’ non è un’iniziativa di turismo solidale né un’azione assistenziale fine a se stessa, ma la concreta espressione di una rete discreta e diffusa di comunità che scelgono di stare vicine, in modo semplice e autentico, a chi vive situazioni di fragilità".

Alessandro Rondoni