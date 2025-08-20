La ‘casa’ degli aironi: "Sono centinaia". Ma è allarme puzza

Alle porte del centro cittadino, nel parco (quasi) incontaminato dell’ex Eridania, da molti anni abita una colonia di aironi cinerini: la conseguenza diretta di decenni di abbandono che hanno consentito lo sviluppo di una vegetazione spontanea rigogliosa, consona a ospitare il volatile in pianta stabile. L’ex zuccherificio, insomma, un poco alla volta si è trasformato in una ‘garzaia’, ovvero un luogo in cui diverse specie di aironi nidificano insieme, condividendo il medesimo areale.

Una presenza senz’altro elegante e soprattutto preziosa per la conservazione della biodiversità che, però, non fa dormire sonni tranquilli ai residenti del quartiere San Benedetto i quali, in particolare subito dopo la pioggia, hanno in più occasioni riscontrato un intenso odore di guano che si estende lungo via Gorizia. Le ripetute segnalazioni hanno portato, qualche settimana fa, a un incontro tra il comitato di quartiere e l’assessore all’ambiente Giuseppe Petetta.

"In seguito a segnalazione di cittadini – ha spiegato in quella sede l’assessore – è stato fatto un sopralluogo nell’area con l’Ausl veterinaria e il servizio verde del Comune che ha previsto anche un sorvolo con droni". I controlli hanno verificato la presenza non solo di centinaia di aironi cinerini, ma anche di altri uccelli che vivono stanziati in particolare nella zona delle vasche, in prossimità di una depressione del terreno che ha creato un ambiente a loro favorevole.

"Nel periodo estivo – ha precisato Petetta – avviene la nidificazione e quindi si è in presenza di centinaia di nuovi nati, perciò l’Asl ha vietato al Comune di fare qualsiasi intervento". Per limitare comunque gli odori, che diventano più evidenti dopo le piogge e nei periodi caldi, è stata fatta una pulizia dell’area circostante. Con la fine dell’estate, però, saranno effettuati alcuni interventi più drastici: "Verrà pulita l’area dallo sterco e dalla sporcizia che una nidificazione estesa e numerosa come quella attuale ha provocato – elenca Petetta –, si cercherà di disboscare l’area della nidificazione, composta principalmente da alberi infestanti, per evitare che l’anno prossimo il problema si ripresenti nelle stesse dimensioni, ovvero facendo sì che gli aironi cinerini e gli altri uccelli trovino, in futuro, un ambiente meno favorevole alla nidificazione". L’assessore ha comunque tenuto a specificare che è escluso che la garzaia possa provocare problemi sanitari alla cittadinanza.

Sofia Nardi