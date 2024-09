La Casetta, agriturismo al via

Ha aperto i battenti l’agriturismo La Casetta a Collina di Pondo (Santa Sofia) gestito da Valentina Pezzi e Alessandro Nanni, veterinario. Il taglio del nastro è stato effettuato dalla sindaca Ilaria Marianini. Nell’edificio ottocentesco di pietra antica perfettamente recuperato, sono a disposizione degli ospiti sei appartamenti autonomi dotati di cucina e servizi oltre a spazi comuni per la lettura, i giochi, l’angolo caffè e piscina esterna. La struttura è nella località famosa per il santuario della Madonna degli Occhi con la fonte miracolosa lungo la strada per Trapoggio. Da Collina parte anche il ‘Sentiero del Vallone’ realizzato dal Consorzio forestale alta valle del Bidente e percorribile in tutte le stagioni a piedi in e-bike, mtb e a cavallo. A disposizione degli ospiti anche frutti del sottobosco e verdura dell’azienda a km 0. Info e prenotazioni: 333.4754048 – 338.2974526.

o.b.