La cassaforte pubblica. Livia Tellus, ai Comuni utili di oltre 5 milioni

L’assemblea ordinaria dei soci di Livia Tellus Romagna Holding ha preso atto dei risultati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e ha approvato il bilancio annuale per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. Il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025 ha visto un utile netto pari a 5,3 milioni di euro che supera, per oltre 300mila euro, le stesse previsioni del budget 2024-2025 della holding. L’utile sarà così suddiviso tra i 15 comuni soci a seconda delle quote (a parte 392.501 euro che costituiranno una riserva straordinaria). In altre parole: sono soldi freschi per i comuni, dalla città all’Appennino.

Livia Tellus è la holding, a capitale completamente pubblico, dei 15 comuni del comprensorio forlivese, che controlla direttamente le partecipazioni azionarie dei comuni: per esempio Forlifarma (nella foto, una farmacia comunale forlivese), Fmi, Alea Ambiente, Unica Reti, oppure detiene le azioni in altre società pubbliche, come Fiera di Forlì, Romagna Acque, Techne. Il bilancio della società capofila è il risultato delle controllate e delle partecipate.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato anche il bilancio consolidato 2024 con un utile di 8,9 milioni di euro, in crescita di 229mila euro rispetto all’anno precedente (+2,9%). I ricavi consolidati hanno raggiunto i 74,9 milioni di euro e il risultato operativo si attesta a 7,8 milioni. Incrementata anche la dotazione patrimoniale del gruppo, che passa da 347 milioni a 351 a fronte di immobilizzazioni tecniche materiali per 256 milioni e partecipazioni finanziarie in imprese per un valore di oltre 100.

"Attraverso il suo ruolo di holding pubblica – spiega la presidente, Antonella Danesi –, Livia Tellus continua a svolgere un’attività di indirizzo strategico, assicurando continuità ed economicità nella gestione delle società partecipate e massimizzando i benefici che queste apportano alla collettività in termini di sostenibilità economica e sociale. L’azione di controllo analogo congiunto ha permesso poi di conseguire risultati persino superiori agli anni scorsi e di distribuire dividenti in aumento che si tradurranno in risorse e servizi per i cittadini".

Le imprese del gruppo occupano direttamente 277 dipendenti, 16 in più rispetto a fine 2023. All’assemblea ha preso parte anche il nuovo direttore generale di Livia Tellus Romagna Holding, entrato in carica da inizio ottobre. È Alessandro Savoia, 63enne nato a Cervia e residente a Bologna: iscritto all’albo dei commercialisti, ha maturato esperienza in uno dei principali gruppi fieristici nazionali.

Matteo Bondi