La Cassazione riapre il caso Balestri. Imprenditore morto, i giudici:: "Ipotizzare un risarcimento"

Quattordici anni dopo la storia giudiziaria (il primo atto a Forlì fu del 2011) su Luigi ’Gino’ Balestri (foto) non è ancora chiusa. A tenere le finestre aperte sulla vicenda del fondatore della ’Balestri&Balestri’ – agenzia pubblicitaria attiva dagli anni Sessanta – è la Corte di Cassazione, che ordina di fare un passo indietro, alla Corte d’Appello di Bologna.

A dire il vero gli anni passati dalla morte di Balestri sono più di 15. Il decesso è del 6 gennaio 2010. A Madonna di Campiglio. L’imprenditore, 75 anni, cinque giorni prima era caduto dalle scale nel suo appartamento di montagna. Non s’è più ripreso. Poi il calvario è proseguito: per 600 giorni il corpo di Balestri è stato conservato in una cella frigorifera dell’obitorio. La famiglia (moglie e due figli) fece causa per il decesso.

Successivamente si sono susseguiti due processi: sei i medici sotto accusa, per omcidicio colposo in concorso; cinque dell’ospedale di Tione di Trento (dove Balestri venne ricoverato e dimesso per due volte consecutive); più Guido Balestra, forlivese, specialista in materie cardiovascolari, che aveva in cura Balestri, cardiopatico, dal 1996 (per l’accusa, il cardiologo forlivese avrebbe dovuto impedire al paziente di andare in montagna, dove l’aria è rarefatta e l’ambiente è quindi più pericoloso per un cardiopatico). Ma per tutti gli imputati, nei due procedimenti, è sempre arrivata l’assoluzione, con formula piena.

Ora la Cassazione rimanda la palla all’Appello. Attenzione però: i sei medici restano assolti, e stavolta in via definitiva. Compreso Balestra, difeso dagli avvocati Giangiacomo Pezzano, Roberto Roccari, Marco Gramiacci.

Posto che il reato è prescritto, comunque i giudici della Suprema Corte romana hanno rispedito il plico a Bologna, in sede civile (non più penale) per verificare l’ipotesi di elargire un risarcimento alle parti civili, ossia i famigliari di Balestri (la moglie Dollera, i figli Andrea e Stefano) tutelati da Max Starni e Giorgio Pellerano. Ogni parte in causa ha chiesto 400milia euro. Ossia, in tutto un milione e 200mila euro. Non resta quindi che attendere le decisione dei magistrati bolognesi.

