La catena Hilton dona giochi alla scuola

A seguito delle alluvioni e frane di maggio che hanno devastato la Romagna e in particolare il territorio appenninico di Forlì-Cesena, la catena di ristoranti Hilton è stata una delle aziende che ha deciso di partecipare attivamente agli sforzi di soccorso, inviando una squadra dedicata al comune di Modigliana, già durante la fase iniziale di risposta all’emergenza. Dopo questo primo supporto, Hilton ha continuato a estendere il suo sostegno a una piccola comunità nel cuore degli Appennini tosco-romagnolo, concentrandosi specificamente sul benessere dei bambini locali: con un gesto che viene dal cuore, Hilton ha donato due giochi montessoriani per il parco giochi della scuola di Portico di Romagna, "migliorando la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie che hanno sopportato le difficoltà del recente disastro, in particolare a causa delle frane".

Domani arriverà a Portico una delegazione di Hilton per inaugurare alle ore 14, presso la scuola Ambrogio Traversari, un nuovo parco giochi frutto della solidarietà della catena di ristoranti. "Questa inaugurazione – spiegano i responsabili dell’iniziativa – rappresenta un momento significativo per Hilton, che da sempre è fortemente impegnata a portare il calore dell’ospitalità ai meno fortunati, sostenendo le comunità locali in cui opera". Per l’occasione saranno presenti: Maurizio Monti, sindaco di Portico e San Benedetto, Marzia Marchesini, consigliera comunale con delega alla scuola, Alessandro Cabella, dell’area general manager di Hilton, Antonio Citro, dirigente dell’Istituto comprensivo Val Montone di Castrocaro, Francesca Briccolani, docente della scuola di Portico. Seguirà un pomeriggio di attività dedicate ai bambini, mentre dalle ore 16.15 Hilton offrirà un rinfresco presso il ristorante Al Vecchio Convento.

q.c.