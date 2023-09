La Cgil diventa provinciale Giorgini eletta segretaria

di Annamaria Senni

La giornata che sigla la nascita della Cgil provinciale si è aperta, alla Fiera di Cesena, in un fermento di emozioni trasmesse da chi è stato per anni alla guida dei sindacati Cgil di Cesena e di Forlì spinto dalla convinzione che il lavoro portato avanti fino a questo momento non sia stato solo guidato dalla passione, ma che si sia perseguita una vera e propria missione.

Ad aprire i lavori al congresso della Cgil, ieri mattina davanti a un vasto pubblico, sono state le due segretarie uscenti della Cgil di Cesena Silla Bucci, e della Cgil di Forlì Maria Giorgini. Che hanno anticipato il momento delle votazioni, conclusosi in serata con la nomina di Maria Giorgini, la prima segretaria della Camera del lavoro provinciale. Sarà lei alla guida della nuova realtà, appena sorta che ha visto la fusione della Cgil di Forlì e di Cesena L’emozione è stata il filo conduttore della giornata che si è aperta con lo scioglimento formale delle due Camere del Lavoro. La mattina è proseguita con un minuto di silenzio in ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita durante il proprio impiego.

La nascita della Cgil Forlì-Cesena ha visto la partecipazione ai lavori del segretario generale nazionale Maurizio Landini e del segretario generale regionale Massimo Bussandri. Sull’unificazione Maurizio Landini ha commentato: "Questo è un modo per dare un senso alla parola ‘sindacato’ che vuol dire unire le persone, vuol dire valorizzare il territorio, mettendo al centro il lavoro. Ricordiamoci che uniti si è tutto e divisi si è nulla". Nelle loro relazioni conclusive Maria Giorgini e Silla Bucci hanno ringraziato tutte le persone che si sono impegnate per la Cgil.

"Essere qui riuniti e vedere la nascita di questa nuova Camera del lavoro di Forlì-Cesena – ha detto la nuova segretaria provinciale Maria Giorgini – è motivo di orgoglio. Oltre 15mila persone hanno votato per questo risultato. Dopo 42 anni di strade parallele oggi i nostri percorsi si sono riuniti. Solo unendo le forze ed estendendo i diritti a chi ne è privo, possiamo determinare l’avanzamento della collettività. Oggi raggiungiamo il primo obiettivo, ma la nostra meta e i traguardi che vogliamo raggiungere sono più estesi: cercheremo di migliorare le condizioni di vita delle persone".

"Mettere assieme le nostre energie aiuterà a difendere i diritti dei lavoratori", ha detto la cesenate Silla Bucci, che farà parte del nuovo organismo provinciale con il ruolo di segretaria organizzativa: con lei Alessandro Celli e Andrea Maltoni che precedentemente hanno ricoperto il ruolo di segretari organizzativi per Cesena e Forlì, più Emanuela Castagnoli eletta direttrice Patronato Inca Forlì Cesena. Alla presidenza dell’assemblea generale è stata eletta Raffaella Neri.

Domani al ‘Parco Incontro’ di via Ribolle a Forlì, dalle 17 ci sarà la Festa provinciale con la presentazione della nuova Cgil Forlì-Cesena e il dibattito con il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il segretario Cgil Regionale Massimo Bussandri. Alle 21 concerto ad ingresso libero degli Espana Circo Este.