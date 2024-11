La Cgil: "Donne, allarme stipendi". Start, mobilitazione a bordo dei bus

Il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il territorio forlivese si mobilita con varie iniziative. A Forlimpopoli il Comune ha organizzato un ricco programma di eventi: domani alle 10.30 in piazzetta delle Staffette Partigiane partirà un trekking urbano alla scoperta delle figure femminili cui sono intitolate le strade della città. Nei prossimi giorni ci sarà una serie di iniziative a ingresso libero al teatro Verdi. Anche Forlì si prepara per celebrare la giornata: domani alle 10.30 all’oratorio San Sebastiano inaugurerà la mostra ‘Hermana’ di Rossella Baccolini e Olimpia Lalli, promossa dall’Unione Donne Italiane. L’esposizione è gratuita e sarà visitabile fino all’8 dicembre (dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, nei weekend dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30).

Il tema della violenza sulle donne richiama anche una riflessione nel mondo del lavoro: "Da metà novembre le donne lavorano gratis – dichiara la Cgil Forlì-Cesena –. Questa frase riassume il divario retributivo tra uomini e donne, che in provincia è del 26,4% su base giornaliera e del 32,08% su base annua. Un gap che riflette la disparità nei percorsi di carriera, aggravate dal peso del lavoro di cura familiare. Questo squilibrio si intreccia con gli abusi sistemici e le difficoltà di emancipazione economica, che in alcuni casi sfociano nei femminicidi, oltre 100 quest’anno in Italia". Anche Start Romagna darà il suo contributo alla causa distribuendo negli autobus volantini con il numero antiviolenza, 1522, e per la giornata del 25 novembre le donne potranno viaggiare gratis. Nei prossimi mesi entreranno in funzione 45 nuovi mezzi che prevederanno un sedile rosso, per testimoniare l’importanza dell’argomento tutto l’anno.

Infine, Coop Alleanza 3.0 dalle 11 di lunedì osserverà un minuto di silenzio in tutti i suoi negozi per ricordare le vittime di maltrattamenti. Non solo, ha attivato anche l’iniziativa ‘Una spesa per dire basta’, fino a fine mese, in cui acquistando alcuni prodotti a marchio Coop e la shopper firmata dall’attivista Anarkikka, l’1% della spesa sarà destinato alle strutture che si occupano di donne in difficoltà.

L’ospedale di Forlì sarà in prima linea nella lotta alla violenza di genere: fino al 27 novembre nell’atrio del padiglione Morgagni è possibile visitare la mostra ‘La rete sanitaria contro la violenza di genere’. Gli operatori del Pronto soccorso e del consultorio indosseranno un fiocchetto rosso per richiamare l’attenzione sul tema.

Valentina Paiano