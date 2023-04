La Cgil: "Urbanistica, mancano progetti"

Non si placa la polemica tra il comitato No Megastore e il Comune, nello specifico il vicesindaco Daniele Mezzacapo, titolare della delega all’urbanistica, particolarmente calda a causa delle numerose nuove aree commerciali in via di sviluppo, alle quali il gruppo di cittadini si oppone. A portare la temperatura al livello di guardia sono i 24mila metri quadrati di Pieveacquedotto, tra l’iper Puntadiferro e il casello dell’A14. Mercoledì sera era previsto un dibattito, che ha dato il ‘la’ alla polemica: "Mezzacapo ci ha dato il bidone due ore prima", l’accusa del comitato. "Basta dileggio", ha replicato il vicesindaco, che ha citato le esperienze col centrosinistra di alcuni esponenti come causa di critiche secondo lui strumentali.

Ieri i No Megastore hanno risposto al vicesindaco, a cui imputano "provocazioni gratuite" definiscono "lacunose" le "accuse di politicizzazione con le quali questa amministrazione tende a rivestire ogni richiesta di confronto dalla quale possano scaturire pareri non sempre conformi al proprio". Il comitato assicura che il dibattito "nulla era se non un confronto", addirittura "volutamente calibrato a favore dell’amministrazione alla quale era stato di proposito chiesto di presentare pareri tecnici a differenza di quanto avrebbero fatto gli altri ospiti" (Mezzacapo aveva giustificato il forfait proprio con l’impossibilità di essere affiancato dai tecnici). "Volevamo chiedere come l’amministrazione avrebbe impostato il futuro della zona interessata alle future costruzioni commerciali, nient’altro".

Su questo punto Mezzacapo ha risposto venerdì con una nota, in cui ha sottolineato che l’area è stata voluta da amministrazioni di centrosinistra e che uno stop in extremis costerebbe "decine di milioni di euro" tra penali e ricorsi. Ma l’oggetto del contendere non sembra più questo. "Avevamo servito all’amministrazione la possibilità di rassicurarci, di parlare di futuro e chiudere un capitolo di recriminazioni reciproche", ma il Comune "l’ha scansata con poco o nessun rispetto", scrive il comitato No Megastore. Secondo il quale l’amministrazione preferisce i salotti "composti da portatori di interesse, tecnici e burocrati. Adesso però basta". E la incalza anche sul cosiddetto Polo H, ovvero un insediamento commerciale a Vecchiazzano, vicino all’ospedale.

"Nessun confronto sul futuro urbanistico della città", è invece la posizione del segretario generale della Cgil Maria Giorgini, che era presente al dibattito e, a sua volta, aveva rimproverato al Comune di aver fatto passare 4 anni senza riuscire a limitare l’impatto sociale, ambientale ed economico delle nuove aree commerciali. "Ci attendiamo che la discussione superi il tema della ’discolpa’ sulle scelte che oggi vanno in attuazione – scrive la sindacalista in una nota –: si discuta di un progetto per il futuro della città". Quanto all’eredità delle amministrazioni di centrosinistra, rivendica che la Cgil ha chiesto "discontinuità con il passato" di chi "indipendentemente dal colore politico ha ceduto al falso mito che più strutture commerciali volessero dire più occupazione e più benessere". Sui temi ambientali, "riteniamo non più rinviabile un confronto aperto, partecipato e di merito".