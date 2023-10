La Charity Dinner stasera dello Ior

L’Auditorium della Chiesa di San Giacomoì apre stasera (ore 20) le sue porte alla solidarietà col ‘Charity Dinner’ dell’Istituto Oncologico Romagnolo. L’evento è ormai tradizione consolidata: in questo contesto si incontrano le realtà imprenditoriali di maggior responsabilità sociale, i professionisti della ricerca scientifica all’Irst di Meldola e volti del mondo del volontariato e del Terzo Settore per la lotta contro il cancro. La raccolta fondi sarà per il reparto di Chirurgia Senologica dell’ospedale Morgagni-Pierantoni. La cena ha un costo di 80 euro (info su menù e prenotazioni https: shop.ior-romagna.itcharity-dinner-san-giacomo.html e 0543.35929).