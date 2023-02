La Chateu tempio del ballo sulle note hip hop

di Francesca Miccoli

Ben 160 ballerini provenienti da tutta Italia e anche da oltreconfine si sono dati appuntamento lo scorso fine settimana a Terra del Sole per partecipare alla gara di hip hop ‘4 Elements contest’. Il Castello del capitano delle artiglierie, che ospita al suo interno Le Chateau disco, è stato teatro del concorso organizzato da Giacomo Garavini, direttore artistico di ‘Academy of Excellence’ di Forlì, e da Michelle Bassetti, regista delle serate hip-hop ‘Lyricist loung’, in scena un venerdì al mese proprio a Le Chateau.

Un appuntamento unico, che ha riunito non solo i virtuosi del ballo, ma anche le loro famiglie, gli amici e tanti appassionati del genere. In gara pure alcuni giovanissimi, iscritti nelle due categorie under 16. E proprio un baby forlivese, con appena 13 primavere all’anagrafe. ha vinto la sezione hip hop: si tratta di Cristian Riccio (alias Lil Cee); di due anni più grande invece Ismaele Cacciaguerra (Ish), lucchese, impostosi tra i cultori del funk. Nelle altre tre categorie open hanno trionfato: Jessica Prati (LaJE), 32enne bolognese, e Gazi Geridi (Dudù) nell’hip-hop; Pathway Denti (Yoshi), 30enne di Goettingen, e Veronica D’Acunto (Real), 31enne triestina, nella sezione di coppia ‘mixed style’. Ma l’evento al castello non ha vissuto solo all’insegna del ballo: la musica di dj Nerone di Ravenna e dj Collo di Città di Castello ha animato le 8 ore nel maniero, trasformando la giornata di gare in un’occasione di condivisione e aggregazione per gli amanti della ‘black culture’ (cultura di matrice e influenze afroamericane).

Lo scorso wekend inoltre l’Academy of Excellence ha promosso nella sede di ExploDance (via Carlo Grigioni 3) a Forlì una mattinata di workshop in compagnia dei quattro giudici che hanno valutato le sfide del contest: Epiks, Pinklady, Glo, Wally e Neiji, tutti noti ballerini e coreografi della sfera hip-hop in Italia. "L’obiettivo è quello di creare dal format una serie di eventi che daranno spazio volta per volta nella caratteristica cornice del Castello di Terra del Sole a tutti i ‘4 elementi’ fondamentali dell’hip-hop (da qui il nome dell’evento) ovvero il ballo, la musica rap, il DJ’ing e il writing ovvero l’arte dei graffiti", spiegano gli organizzatori.

Il prossimo evento ‘4 Elements contest’ si terrà sempre nel maniero di Porta Fiorentina, ma all’interno dello splendido parco, a maggio. Prossima serata disco invece, a Le Chateau, venerdì 17 febbraio col Carnevale in maschera nella sala Lyricist Lounge con dj Nersone.