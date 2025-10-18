La chitarra di Sorrentino sul palco con ’Hollow’

Il teatro Félix Guattari (via Orto del Fuoco 3) ospita una nuova tappa di Crisalide Festival, con tre appuntamenti in cui saranno protagoniste danza, musica e ricerca performativa. La rassegna è organizzata da Masque Teatro, con la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi, Eleonora Sedioli e Sara Baranzoni. La serata si apre alle 21 con ‘Cry Violet’, ideato e interpretato da Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, sulle sonorità di Teho Teardo. Il lavoro riflette sul senso di colpa e su come, nella società di oggi, anche le emozioni più complesse possano essere ‘messe in vetrina’ e trasformate in immagini accattivanti. I due artisti, che vivono tra Berlino e Torino, uniscono danza, performance e arte visiva per indagare i rapporti tra comunicazione, violenza e potere. Il loro stile, premiato in diversi contesti internazionali, fonde riferimenti storici e cultura contemporanea.

Alle 21.30 segue ‘Hollow’, concerto del chitarrista e compositore Sergio Sorrentino, tra i maggiori interpreti della musica classica per chitarra elettrica. Collaboratore di Philip Glass e Gavin Bryars, l’artista presenta il suo nuovo album da solista, eseguito con una hollow body, la chitarra jazz per eccellenza. Il suono, rarefatto e profondo, costruisce un dialogo diretto con l’ascoltatore. Il suo disco ‘Dream - American Music for Electric Guitar’ è stato recensito dal New York Time, che lo ha definito "uno dei più importanti chitarristi contemporanei.

Chiude la serata, alle 22, la prima nazionale di ‘Decoerenza, di e con Eva Luna Betelli. Ispirata al fenomeno della decoerenza, secondo cui la realtà, tra infinite possibilità, ne sceglie una soltanto per rendersi visibile. Da questa immagine prende forma una riflessione sul corpo come luogo di passaggio tra ciò che è in potenza e ciò che appare. La performer unisce linguaggi del circo contemporaneo e della danza di ricerca, creando quadri di forte impatto visivo. Nel 2022 ha vinto il Premio Adelaide Ristori come miglior attrice per ‘La Singolarità di Schwarzschild’ ed è nel cast di Golem, spettacolo premiato alla Biennale Regia Under35 2024. I biglietti possono essere acquistati direttamente al teatro, con apertura della biglietteria a partire da mezz’ora prima dell’inizio degli spettacoli, oppure online su www.mailticket.it. L’ingresso a un singolo spettacolo costa 10 euro, mentre l’intera serata (due o tre spettacoli) è proposta a 12 o 15 euro. Per informazioni e prenotazioni: info@crisalidefestival.eu - 393.9707741.

Valentina Paiano