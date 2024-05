La Cisl: "Lavoro, dare più spazio alle donne". L’esempio di Poste

La Festa della mamma è anche un momento per riflettere sulle sfide che le madri devono affrontare nella conciliazione tra lavoro e famiglia. Secondo i dati più recenti dell’Inps analizzati dal centro studi Cisl Romagna, il tasso di attività delle donne nelle tre province romagnole è costantemente inferiore rispetto a quello degli uomini. Analizzando nel dettaglio i dati, emerge che le donne, nel corso dell’intera vita lavorativa, registrano un tasso di attività inferiore rispetto agli uomini. Ad esempio, considerando le ore retribuite in Romagna nel 2022, su un totale di 83.135.092 solo 36.810.380 ore sono di lavoro femminile.

La carenza di strutture pubbliche di qualità, come asili nido e servizi di assistenza all’infanzia, mette a dura prova le mamme che desiderano continuare a lavorare. Nelle tre province romagnole i dati sono molto disomogenei: secondo quelli del 2020 di Openpolis, Ravenna conta 52 posti autorizzati ogni 100 bambini, la provincia di Forlì-Cesena 30,97, mentre Rimini risulta fanalino di coda con soli 27. "È evidente che l’armonizzazione tra lavoro e famiglia rappresenta una sfida cruciale per molte mamme italiane – dichiara il segretario generale Cisl Romagna Francesco Marinelli –. Serve un maggiore investimento da parte delle istituzioni pubbliche".

Un esempio positivo di lavoro al femminile è quello di Poste Italiane: nella provincia di Forlì-Cesena il 64% dei dipendenti è donna. L’azienda inoltre conta 45 Uffici Postali composti esclusivamente da personale femminile. Anche in virtù di questo impegno l’azienda ha realizzato, in occasione di questa Festa della mamma, due cartoline filateliche che saranno in vendita al prezzo di 1 euro (e in formato puzzle al prezzo di 5 euro) negli uffici postali con sportello filatelico della provincia, oltre che negli Spazio Filatelia del territorio nazionale. Negli stessi Spazio Filatelia sarà disponibile, fino a domani, anche l’annullo speciale a datario mobile.

s. n.