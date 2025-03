La città ’allo specchio’. Arte, cinema, teatro e danza: rassegna al via

Un caleidoscopio di eventi per svelare le mille anime di Forlì, attraverso l’arte, il cinema, la musica, la danza e il teatro. Da sabato fino al 2 giugno, quattordici appuntamenti animeranno il panorama culturale locale grazie alla rassegna ‘I volti allo specchio della città’, promossa dal circolo Acli ‘Lamberto Valli’ e da una rete di 18 associazioni del territorio. "Partecipiamo da dieci anni ai bandi promossi dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per la creazione di iniziative collaterali alle mostre che di anno in anno animano i Musei San Domenico – spiega Alessandra Righini, presidente del circolo –. Gli eventi che organizziamo s’inseriscono nel percorso che punta a fare di Forlì Capitale della Cultura nel 2028. Un obiettivo ambizioso che richiede la partecipazione del mondo associativo locale". La rassegna si apre sabato alle 17 nella sala degli Affreschi del San Domenico con il concerto ‘Quadri di un’esposizione’: "Salvo Nicolosi riproporrà al pianoforte i brani del compositore russo Mussorgskij – sottolinea Filippo Pantieri, responsabile degli eventi musicali del circolo Valli –. Un altro appuntamento musicale è previsto il 5 maggio al ristorante Antico Borgo (Via Brandi 34) con ‘Mensa sonora: Italia, ritratto musicale della nascita di una nazione’: una cena intervallata da momenti musicali con la soprano Federica Venturi e Anna Cantagalli al piano". Anche la quarta arte sarà protagonista: "Due gli appuntamenti con il cinema alla sala Campostrino dedicati a due importanti artisti – sottolinea Pietro Caruso, responsabile della comunicazione del circolo Valli –: il 16 maggio ‘Modigliani. I colori dell’anima’ e il 30 maggio ‘Artemisia. Passione estrema’. Al termine di ciascuna serata approfondirò i temi delle pellicole con Romeo Pizzol e Alessandra Righini". Tra i tanti eventi della rassegna uno dedicato alle tematiche di genere: il 4 aprile alle 17 alla sala degli Affreschi ecco ‘Ritratto della condizione femminile nel II millennio’. Tra le relatrici Ornella Cappelli, presidente del Consiglio Nazionale Donne Italiane, Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura e alle pari opportunità. "Per la Fondazione – dichiara Patrizia Graziani, consigliera dell’ente e rappresentante di Fidapa Forlì, una delle organizzazioni promotrici della rassegna – è importante saper promuovere grandi mostre e coinvolgere l’ambiente culturale forlivese, un unicum di collegamento ai grandi eventi organizzati dal San Domenico". Per la sezione ‘Teatro’, il 5 aprile alle 21 alla sala Aurora andrà in scena ‘L’autoritratto. Scene dal Rinascimento romagnolo’, per la categoria ‘Danza’ il 4 maggio alle 17 al San Domenico si terrà il ‘Gran ballo sguardi dall’800’ a cura della Società di Danza Circolo di Romagna. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito. Per informazioni visitare il sito www.aclivalli.it. Valentina Paiano