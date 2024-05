La città piange Donatello Caroli. Una vita tra cultura e ambiente

"Una presenza gentile, sempre rispettosa dell’avversario". "Poliedrico". "Esercitava il ruolo di consigliere comunale con squisita accuratezza". Sono solo alcuni dei ricordi commossi da parte dei tanti compagni di viaggio di Donatello Caroli, 83 anni, che la notte scorsa si è spento dopo alcuni mesi di sofferenza.

Un uomo che, come riporta Gabriele Zelli, ex amministratore e cultore di storia locale, ha dato "un contributo significativo nell’associazionismo culturale forlivese". Insegnante e commercialista, aveva raccolto l’eredità del grande Gilberto Giorgetti ed era divenuto nel 2012 presidente della nota associazione culturale La Foglia.

"Ci conoscevamo da una vita, – ricorda Fausto Pardolesi, suo storico amico ambientalista – abbiamo condotto insieme tante battaglie e di lui ricordo quella ’leggerezza’, nonostante fosse impegnato da cinquant’anni tra politica, cultura e ambiente. Era molto simpatico". All’animo battagliero ma sempre garbato e ironico fa riferimento anche l’ex senatore dei Verdi, Sauro Turroni che racconta le sue due grandi passioni, ecologia e cultura, e di come le abbia "rappresentate nel variegato mondo associativo forlivese, di cui è stato componente e spesso promotore. Alla fine degli anni ’70 aveva fondato il Wwf di Forlì e decine di giovani si avvicinarono alle grandi questioni ambientali grazie a lui". Padre anche dei Verdi di Forlì, fu consigliere comunale negli anni ’90 e fu candidato sindaco per il partito ecologista nel 1995. Famoso un aneddoto in cui, ironicamente, Caroli paventava di presunti brogli elettorali in quell’occasione: poiché tutti coloro che incontrava in città dichiaravano che avrebbero votato per lui "la percentuale non poteva che aggirarsi intorno al 90%. Ma la notte dello spoglio, ignoti imbroglioni avevano sicuramente manomesso le schede, perché i voti verdi raggiunsero appena il 4%", raccontano Turroni e Pardolesi.

Componente del direttivo di Italia Nostra, già membro dei Lions, fece parte pure dell’Uaar, Unione degli atei, agnostici razionalisti e di altri gruppi. Sentito anche il ricordo di Marisa Fabbri, portavoce per la Consulta Laica forlivese, di cui fu uno dei primi sostenitori insieme al presidente Carlo Flamigni. "Anche per lui – scrive Fabbri rammaricata – non sarà possibile il saluto nella Sala del commiato laico, luogo promesso e non ancora realizzato". Lascia la moglie Margherita e il figlio Tommaso.

Serena D’Urbano