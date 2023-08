La città ricorda Silver Sirotti L’inno della Intercity Gospel

La città ricorda oggi Silver Sirotti, medaglia d’oro al valore civile, vittima dell’attentato al treno Italicus, 49 anni fa. L’intervento del controllore forlivese, che nell’agosto 1974 aveva 24 anni, contribuì a salvare le vite di molte persone, a costo della propria. Un gesto nel quale Sirotti "immolava la giovane vita ai più alti ideali di umana solidarietà".

In occasione di questo evento l’Avis comunale di Forlì – in collaborazione con il Comune di Forlì – promuove il concerto commemorativo per il concittadino-eroe, con la collaborazione collaudata del coro Intercity Gospel Train Orchestra, diretto dal maestro Valerio Mugnai. Lo scenario sarà, oggi alle 21, l’Arena San Domenico, all’interno della quarta edizione della rassegna ’Arena Live Estate 2023’. L’ingresso è gratuito, i posti sono limitati. Già raggiunto quasi il sold out. Per le prenotazioni: Claudio Lelli 348.7261767; [email protected]. In caso di esaurimento posti, si provvederà a stilare una lista d’attesa.

"Con questo spettacolo – anticipa il maestro Mugnai – vogliamo raccontare e rivivere il viaggio che l’Intercity ha fatto da quando è nato fino ad oggi. Nella sua prima fase era molto forte l’adesione del gruppo alle origini, quindi alla musica nera, poi c’è stato un passaggio verso altri generi musicali più contemporanei, ma sempre mantenendo ferma l’idea che ogni brano doveva sempre avere un messaggio di solidarietà, di amicizia e di speranza da portare".

I circa 50 coristi si muoveranno attraverso generi diversi, proponendo nuovi brani e nuove coreografie, ma il concerto terminerà immancabilmente con il repertorio gospel: "È uno spirito che si è radicato in noi – conclude il maestro Mugnai –. Chiudere lo spettacolo con ‘This Train’ vuol dire che il treno che ha toccato tante stazioni è tornato alla stazione iniziale del gospel".