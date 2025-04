La città sempre più sostenibile ’Bicipolitana’, il successo e i futuri progetti in cantiere

di Michele Santolini Nel corso dell’ultimo decennio le città italiane sono state interessate da grandi cambiamenti nell’ambito dei trasporti. Un’evoluzione che può essere letta alla luce di un’espressione in particolare: mobilità sostenibile. Un modo diverso di viaggiare e anche di pensare all’idea di viaggio, volto a contrastare i fenomeni di inquinamento e congestione del traffico tipici dei centri urbani. Sempre più amministrazioni pubbliche sono scese in campo per favorire modalità alternative di spostamento, riservando aree ai pedoni, incentivando il ricorso ai mezzi di trasporto pubblico o condivisi e realizzando nuove piste ciclabili. Quest’ultima tipologia di percorso ha conosciuto una notevole diffusione, come dimostrano diverse indagini effettuate di recente. Secondo una ricerca promossa da Confindustria Ancma (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori) e Legambiente, tra il 2015 e il 2023, le piste ciclabili in Italia sono infatti aumentate del 53,7%. Il Comune di Forlì non si è sottratto a questa politica, lanciando il progetto ’Bicipolitana’, nato con l’obiettivo di implementare la rete ciclabile già esistente, con nuovi tratti in città e verso le frazioni attigue.

Uno dei tratti più importanti realizzati in questi anni è quello che collega la stazione ferroviaria al Campus, attraversando piazzale della Vittoria, tratto diventato nel giro di pochissimo tempo una delle soluzioni preferite dalle studentesse e dagli studenti dell’università che si recano in facoltà dalle diverse parti della città, e da chiunque voglia spostarsi all’interno di quella zona in maniera sostenibile e al tempo stesso comoda e rapida. Abbiamo deciso di percorrere, in sella a una bicicletta, il tratto in questione, partendo dalla stazione ferroviaria. Da subito colpisce la presenza di attraversamenti pensati sia per i pedoni sia per i ciclisti, che permettono di passare da un lato all’altro della strada senza dover scendere dal mezzo, rendendo il viaggio veloce e fluido. Inoltre, pur essendo il tratto utilizzato anche da persone a piedi, la sua ampiezza e le ottimi condizioni dell’asfalto consentono di percorrerlo agevolmente.

Nelle vicinanze degli esercizi commerciali è possibile notare diverse biciclette parcheggiate e ancora di più se ne trovano negli spazi appositi realizzati di fronte al Campus. In particolare nei minuti al confine tra il termine di una lezione e l’inizio di un’altra si assiste a un consistente via vai di studenti in bici, segno che la ciclabile ha avuto un forte impatto sulle abitudini degli universitari. Proseguendo oltre il Campus, lungo viale Corridoni, si arriva di fronte ai giardini della Rocca di Ravaldino, dove, per il momento, la pista ciclabile si interrompe. Nei prossimi mesi, tuttavia, è in programma un’ulteriore espansione del percorso, come parte di un più ampio progetto finalizzato a riqualificare l’area. Martedì scorso è stato presentato il risultato dei lavori di rinnovamento che hanno interessato proprio i giardini della rocca.

La storica area verde che circonda la rocca rinascimentale è stata oggetto di un intervento finanziato con risorse del Pnrr per un importo pari a 164.713 euro, che l’ha resistuita alla comunità dopo oltre 15 anni di chiusura. Nell’occasione Vittorio Cicognani, assessore ai lavori pubblici, ha illustrato il prossimo passaggio chiave dell’importante progetto: "L’ultimo punto da realizzare è la continuazione della pista ciclabile di viale Corridoni, che passerà all’interno dell’area verde per poi riconnettersi con quella di viale Salinatore". Il potenziamento della rete ciclabile forlivese si conferma dunque un progetto in continuo divenire, sotto la spinta propulsiva di un momento storico durante il quale la riduzione delle emissioni inquinanti e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico e naturale stanno assumendo un ruolo sempre più centrale nella pianificazione urbanistica. Di fronte alle grandi sfide poste dal futuro, Forlì è al lavoro per non farsi trovare impreparata.