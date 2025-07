La città si racconta in cinque appuntamenti: "La cultura è sempre una risorsa preziosa"

Si replica l’esperienza della scorsa estate: stanno per prendere il via cinque serate con voci e narrazioni forlivesi in cinque spazi cittadini. Tutti gli incontri, gratuiti, si terranno alle 20.45, senza prenotazione, condotte dal giornalista Pietro Caruso.

Il primo incontro sarà stasera al sagrato della Chiesa del Carmine, con l’autore Mario Proli che presenterà il volume ‘Storia del commercio in Romagna. Da Roma all’anno 2000’. Con il taglio divulgativo tipico dell’autore, il libro racconta vicende, personaggi e soprattutto luoghi di scambio: gli empori dell’antichità, i banchi dei mercanti, dei prestatori e degli ambulanti, le botteghe artigiane, le infrastrutture dell’età moderna come i mercati stabili e i fori. "La cultura è sempre una risorsa preziosa – spiega Vincenzo Bongiorno, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Forlì – e lo è ancora di più quando è condivisa, divenendo occasione di incontro tra le persone, tra le generazioni, in luoghi e spazi cittadini che contraddistinguono la nostra identità. È con questo spirito che nasce la seconda edizione delle Storie di Forlì, dopo il successo di partecipazione dell’estate 2024".

Il secondo incontro si svolgerà presso i Giardini Orselli, martedì 15 luglio, con l’autore Salvatore Ricca Rosellini e il suo libro ’La Madonna del Fuoco a Forlì’, tra pestilenze, flagelli e devozione. Martedì 29 luglio, presso la Piazzette delle Operaie, terzo appuntamento con Annalisa Battistini e il suo libro ’Calzaturificio Trento Fratelli Battistini, Storia della prima generazione di imprenditori da Forlì a Monastier di Treviso’, storia della fabbrica che diede lavoro a migliaia di persone divenendo un tassello primario dell’imponente comparto industriale che per decenni fece del capoluogo un’eccezione nella Romagna contadina. La rassegna continuerà martedì 5 agosto nello spazio esterno adiacente al Museo di San Domenico (San Giacomo) con Simona Palo e le sue narrazioni dedicate alle raccolte artistiche civiche attraverso il suo libro Forlì ad opera d’arte, quaranta racconti per scoprire il patrimonio della città.

Infine martedì 26 agosto, presso lo spazio esterno del Campostrino, Marco Viroli ci riporterà ai tempi di Caterina Sforza tramite il suo libro ’Giovanni dalle Bande Nere. Il Gran Diavolo da Forlì’, figura leggendaria la cui vita, al pari di quella della madre Caterina, si è intrecciata con le battaglie e gli intrighi politici di un’epoca turbolenta tra Quattro e Cinquecento.

Per informazioni: 0543/ 712615, biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it.